Amenazas en colegios: apuntan a la salud mental

En un contexto de creciente inquietud en la comunidad educativa por la aparición de amenazas de tiroteos en instituciones públicas y privadas, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), instaron a abordar la problemática con una mirada integral. “Más allá de la seguridad inmediata, es fundamental analizar la situación en el marco de la salud mental de los jóvenes y el impacto del entorno digital”, afirmaron.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, dijo que “lo vemos con mucha preocupación, pero también queremos llevar tranquilidad: las escuelas son lugares seguros”. El dirigente destacó que, ante cada episodio detectado, se han activado de manera inmediata los protocolos correspondientes, contando con la intervención de las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales.

Zurita remarcó que las amenazas no deben minimizarse bajo ninguna circunstancia, ya que constituyen un delito, pero enfatizó que la respuesta debe trascender el susto inicial. Según el secretario ejecutivo de AIEPA, existe una necesidad imperiosa de fomentar una “libertad responsable” y de prestar especial atención a los vínculos que los alumnos establecen en el mundo virtual.

DINÁMICA ESCOLAR

La preocupación del sector educativo también abarca las consecuencias directas sobre la dinámica escolar, como el incremento del ausentismo causado por el temor de las familias. Zurita advirtió sobre el impacto negativo que esto genera en la continuidad pedagógica, un pilar que las instituciones buscan resguardar a toda costa.

Como parte de una estrategia de respuesta proactiva, desde AIEPA se están impulsando capacitaciones enfocadas en habilidades socioemocionales. Estos talleres están destinados a docentes, directivos y también a los padres, con el fin de brindar herramientas concretas para la prevención y el acompañamiento efectivo de los jóvenes ante el aumento de estos episodios.

Finalmente, el referente de AIEPA trazó el camino a seguir para la comunidad educativa en su conjunto: “La respuesta no es replegarse, sino más educación, más comunidad y más presencia”.