Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Advertencia de una asociación de escuelas privadas

Amenazas en colegios: apuntan a la salud mental

Amenazas en colegios: apuntan a la salud mental
27 de Abril de 2026 | 02:39
Edición impresa

En un contexto de creciente inquietud en la comunidad educativa por la aparición de amenazas de tiroteos en instituciones públicas y privadas, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), instaron a abordar la problemática con una mirada integral. “Más allá de la seguridad inmediata, es fundamental analizar la situación en el marco de la salud mental de los jóvenes y el impacto del entorno digital”, afirmaron.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, dijo que “lo vemos con mucha preocupación, pero también queremos llevar tranquilidad: las escuelas son lugares seguros”. El dirigente destacó que, ante cada episodio detectado, se han activado de manera inmediata los protocolos correspondientes, contando con la intervención de las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales.

Zurita remarcó que las amenazas no deben minimizarse bajo ninguna circunstancia, ya que constituyen un delito, pero enfatizó que la respuesta debe trascender el susto inicial. Según el secretario ejecutivo de AIEPA, existe una necesidad imperiosa de fomentar una “libertad responsable” y de prestar especial atención a los vínculos que los alumnos establecen en el mundo virtual.

DINÁMICA ESCOLAR

La preocupación del sector educativo también abarca las consecuencias directas sobre la dinámica escolar, como el incremento del ausentismo causado por el temor de las familias. Zurita advirtió sobre el impacto negativo que esto genera en la continuidad pedagógica, un pilar que las instituciones buscan resguardar a toda costa.

Como parte de una estrategia de respuesta proactiva, desde AIEPA se están impulsando capacitaciones enfocadas en habilidades socioemocionales. Estos talleres están destinados a docentes, directivos y también a los padres, con el fin de brindar herramientas concretas para la prevención y el acompañamiento efectivo de los jóvenes ante el aumento de estos episodios.

Finalmente, el referente de AIEPA trazó el camino a seguir para la comunidad educativa en su conjunto: “La respuesta no es replegarse, sino más educación, más comunidad y más presencia”.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Barrios sin luz en la Región en medio de las ráfagas de viento

LE PUEDE INTERESAR

Advierten sobre distintas situaciones peligrosas en la República de los Niños

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

Máximo contra un frente anti-Milei y Bianco no prioriza indulto a Cristina

Se viene otra semana de paro docente en la Universidad

VIDEO. Puso quinta hacia los playoffs

Tarde polémica con el VAR como protagonista

Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata

Caída abrupta de pasajeros: más de medio millón abandonó el micro

Gimnasia volvió y ojo con Conti

Ariel Pereyra: “No pienso en quedarme, pienso en Argentinos”
Últimas noticias de La Ciudad

Se viene otra semana de paro docente en la Universidad

Caída abrupta de pasajeros: más de medio millón abandonó el micro

Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata

Una huella que persiste: Berisso recordó Chernobyl con emoción y conciencia
Deportes
VIDEO. Puso quinta hacia los playoffs
Tarde polémica con el VAR como protagonista
Lo más valioso del ciclo que crece en seducción
Ariel Pereyra: “No pienso en quedarme, pienso en Argentinos”
Gimnasia volvió y ojo con Conti
Espectáculos
Adolfo Aristarain: una voz personal e imprescindible
“Ghosts”: una comedia sobre lo que da dolor y miedo
Terminó el Bafici: cuáles fueron los filmes ganadores
Colapinto y Maia Reficco blanquearon su romance
Colesterol y pilates: Levinton contó cómo fue su infarto
Policiales
Cercados por el delito: se extiende el uso de alambres eléctricos
García Furfaro otra vez frente al juez por las muertes del fentanilo
En La Loma escala un reclamo vecinal por la situación de inseguridad
En un asalto, atacan a golpes al sereno de una obra
Dos horas de cautiverio para un hombre en Berisso
Información General
Programadores: su demanda no cae pese a la IA
La morosidad en Mercado Pago se cuadruplicó
Hasta 7 huevos por semana: el nuevo criterio de la OMS
ANSES: cuánto cobrarán las pensiones no contributivas en mayo con aumento y bono
Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla