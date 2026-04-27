Una huella que persiste: Berisso recordó Chernobyl con emoción y conciencia

Con motivo de los 40 años del desastre nuclear de Chernobyl, la Asociación Ucraniana de Cultura Prosvita, de Berisso, llevó adelante una jornada de reflexión titulada “La huella invisible: 40 años de resiliencia”, en la que se combinaron testimonios, análisis científico y actividades culturales para mantener viva la memoria de una de las tragedias más impactantes de la historia contemporánea.

La actividad convocó a vecinos, descendientes de la colectividad ucraniana y público en general en una tarde atravesada por la emoción y la conciencia histórica. “Se trató de la peor catástrofe de la historia de la humanidad, no es una exageración mía, no es una opinión tampoco, es un hecho científico”, sostuvo en diálogo con EL DIA Gustavo Sterczek, analista a cargo de la disertación central.

Sterczek contextualizó la magnitud del accidente ocurrido en 1986 y lo comparó con otros eventos de enorme impacto en la historia del planeta. “En los últimos 65 millones de años hubo dos catástrofes increíbles por sus consecuencias: la caída del meteorito en Yucatán que extinguió a los dinosaurios y el accidente nuclear en Chernobyl. La gravedad de este último fue equivalente a 500 bombas atómicas como la de Hiroshima”, explicó. Además, remarcó que el episodio “no pasó desapercibido” y que, pese a los intentos iniciales por ocultarlo, “no hubo manera de taparlo”.

Durante la jornada también hubo espacio para propuestas destinadas a todas las edades. Los más chicos participaron de un taller de acuarelas, en una iniciativa pensada para acercar la memoria desde una perspectiva sensible y creativa.

Por su parte, Natalia Vacun Dykyj, presidenta de la institución organizadora, destacó el sentido profundo del encuentro. “Nos reúne el deber de la memoria a 40 años de la tragedia. Este suceso no fue simplemente un accidente fatal”, afirmó. Sin embargo, también puso el acento en la capacidad de sobreponerse a la adversidad: “Celebramos la resiliencia, porque Chernobyl es hoy una huella invisible que Ucrania lleva grabada en el alma y que nos demuestra que nuestra gente siempre puede renacer”.

En esa línea, reafirmó el compromiso de la colectividad con la memoria histórica: “Mientras haya un ucraniano de pie, Chernobyl no será el olvido, será una muestra de fortaleza”.

Luego de sus palabras, se desarrolló la disertación principal de Sterczek, quien realizó un repaso pormenorizado de las causas y consecuencias del accidente. Allí dejó una advertencia que generó inquietud entre los presentes: “El desastre pudo haber sido peor. Chernobyl no terminó, no hay nada terminado. Existe un enorme sarcófago que contiene la radiación en la superficie, pero debajo hay un núcleo de grafito incandescente que se desplazó hacia abajo y no tenemos certeza de qué está ocurriendo”. Y concluyó con una frase contundente: “Vamos a tener que convivir con Chernobyl toda la vida”.

La propuesta incluyó también la charla “Ciencia y vida: el legado radioactivo”, a cargo de la doctora Laura Damonte, especialista en física médica de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, quien aportó una mirada académica sobre las consecuencias a largo plazo del desastre y sus implicancias en la salud y el ambiente.

El momento más emotivo de la jornada llegó hacia el cierre, cuando los niños compartieron con los presentes los trabajos realizados durante el encuentro “Semillas del futuro”, un espacio de arte y reflexión pensado para proyectar, desde las nuevas generaciones, un mensaje de memoria y esperanza.