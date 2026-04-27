Sin votos para eliminar las PASO, el oficialismo cambia de estrategia

El oficialismo pone en pausa el debate de las PASO / web

Conscientes de que no están los votos necesarios para avanzar con la eliminación de las PASO (uno de los principales puntos de la reforma política que impulsa la Casa Rosada), en La Libertad Avanza (LLA) estarían decididos a frenar el debate en el Congreso. Tanto en Diputados como en el Senado, hasta tanto se alcance un acuerdo con los bloques dialoguistas. En lo inmediato, la estrategia libertaria apuntaría a impulsar debates como el tratamiento de los proyectos sobre los Fondos Buitre y reformas como la de la ley de Salud Mental.

En el oficialismo tomaron nota de que ni el radicalismo ni el PRO ni Unión por la Patria apoyarían con los ojos cerrado la quita total de las PASO. Una propuesta alternativa sería avanzar con un camino intermedio y suspenderlas, tal como lo hicieron en las elecciones de medio termino del año pasado.

La decisión del oficialismo es abrir el tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, cuando hayan alcanzados “consensos mínimos” con los bloques opositores que se resisten a anular las elecciones primarias.

El futuro de las primarias

La UCR, un aliado central porque tiene 10 votos claves, no apoya la eliminación de las PASO. Están de acuerdo en su modificación para que sean optativas en las alianzas o partidos donde hay lista única y que se mantenga el aporte estatal en esos casos. También quieren mantener aporte estatal y no comparten aumentar hasta el 35% los aportes privados.

Las elecciones primarias que el radicalismo no aceptó votar en el 2009 porque consideró que fue creada para solucionar los problemos internas del kirchnerismo, terminó siendo una herramienta útil para la oposición y en especial en el 2023, cuando definió su fórmula presidencial.

“Acá mandan los números”, reconoció en declaraciones periodísticas un representante del oficialismo y señaló que los acuerdos que no se hicieron antes de enviar la ley se deberán hacer en el Senado, como sucedió con la reforma laboral y la Ley de Glaciares.

LLA necesita 37 votos en el Senado y 129 en Diputados que solo los puede lograr con los bloques aliados.

Fondos buitres, la prioridad

Por ese motivo, la bancada de LLA que preside Patricia Bullrich demoraría por lo menos hasta junio la discusión y buscaría en mayo avanzar con la sanción de los proyectos sobre Fondos Buitres, Salud Mental, Propiedad Privada y la aprobación de casi 80 pliegos.

También quedará para mas adelante el debate del proyecto de reforma de la ley de Discapacidad, que genera fuertes resistencias.

Sobre el Proyecto de Propiedad Privada, el oficialismo mantiene conversaciones para introducir cambios sobre los artículos que eliminan los topes para que los extranjeros compren tierras y sobre la ley de barrios populares, donde se concentran las mayores criticas de la oposición.

Por lo pronto, la prioridad de esta semana será emitir dictamen del proyecto que autoriza a pagar U$D 171 millones a los fondos Buitres Baindridge LTD y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fundl LP.

Se trata de bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001, pero no ingresaron en el acuerdo firmando en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitres.

La Casa Rosada necesita dar una señal de que podrá pagar a esos bonistas y mostrar predisposición de cancelar la deuda, aunque no cumpla con la fecha tope del 30 de abril. Por eso el oficialismo convocó para este miércoles a firmar el respectivo dictamen al plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto.

A la espera del consenso por las primarias, en el Gobierno apostarán por otras leyes

La intención es poder concretar una sesión ordinaria el 6 de mayo para tratar el pago a los bonistas, el pliego de Carlos Mahiques para que pueda continuar cinco años como juez en la Cámara Federal de Casación Penal, pliegos internacionales y, si hay consenso, el dictamen sobre falsas denuncias.

Paralelamente, este miércoles se realizará la reunión constitutiva de la comisión de Salud y luego, junto a Legislación General, debatirá la reforma a la ley de Salud Mental.

Para el jueves, en tanto, está prevista la apertura de las Audiencias Públicas en las que expondrán los jueces propuestos por el Poder Ejecutivo. Aunque el debate de los pliegos que generan mayor atención mediática recién se realizará entre el 7 y 14 de mayo.

Se trata de las postulaciones de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini; y de Cristina María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi -que está a cargó del Caso $Libra- para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.