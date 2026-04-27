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Política y Economía |Los números del municipio en 2025

El Concejo retoma el tratamiento de la rendición de cuentas en comisión

El Concejo retoma el tratamiento de la rendición de cuentas en comisión
27 de Abril de 2026 | 02:38
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La comisión de Hacienda del Concejo Deliberante volverá a reunirse hoy para tratar los expedientes de la rendición de cuentas municipal del ejercicio 2025, así como de los organismos autárquicos como el Ente Municipal de Turismo (Ematur), el Mercado Regional y el ente del exBanco municipal.

Los balances de las cuentas municipales durante el año anterior fueron giradas al Concejo a fines de marzo, al mismo tiempo que se presentaron ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Ahora, en la comisión del deliberativo local los concejales evaluarán las respuestas a las consultas realizadas al secretario de Hacienda y Finanzas, Sebastián Genatti, quien expuso detalles de la presentación la semana pasada.

Se espera que, tras este cónclave, el expediente sea despachado para tratarse en la próxima sesión ordinaria, con los votos del oficialismo y sectores aliados. Es que, como ya adelantó EL DIA, los bloques del PRO y LLA ya se pronunciaron en contra, objetando subejecuciones en áreas sensibles, como Seguridad.

Como viene publicando este diario, el gasto municipal del año pasado fue de 475 mil millones de pesos, de un total de recursos de 479 mil millones pesos. La mayor asignación de partidas se hizo a la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, que ejecutó un total de 257.013 millones de pesos, así como la Secretaría General, que administra las delegaciones en las localidades de la periferia.

 

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