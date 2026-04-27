Los taxistas buscan modificar la ordenanza que rige su actividad

Taxistas de La Plata presentaron ante el Concejo Deliberante un proyecto integral para reformar la ordenanza que regula el servicio y que lleva más de cuatro décadas sin actualizaciones. La propuesta central apunta a la profesionalización del sector, el reconocimiento de los choferes y un sistema de adjudicación de licencias basado en la antigüedad.

Uno de los ejes fundamentales de la iniciativa es acabar con el anonimato de quienes conducen las unidades, para eso, los trabajadores buscan que el municipio emita un registro con datos identificatorios y que se instalen códigos QR en los respaldos de los asientos para que los pasajeros accedan a la información tanto del dueño como del conductor. El pedido pone especial énfasis en la seguridad y la transparencia del servicio. Según explicaron los referentes del sector, la falta de datos oficiales sobre los conductores es una deuda histórica.

La reforma también apunta a generar cambios en las condiciones de contratación y la presentación de los trabajadores. De aprobarse este proyecto, los propietarios de las licencias deberán cumplir con el blanqueo de sus empleados.

El proyecto aborda la situación de aproximadamente 400 habilitaciones que actualmente se encuentran dadas de baja por diversos motivos. La intención es que el Concejo Deliberante, a través de un sistema de puntajes, adjudique estos permisos a los trabajadores que cuentan con décadas de experiencia frente al volante.

Esta medida permitiría que el municipio recupere plazas de transporte que hoy están inactivas, otorgando prioridad absoluta a los taxistas más veteranos del sector, quienes históricamente han dependido del alquiler de licencias ajenas para poder subsistir.

Por último, el proyecto también busca adaptar el servicio y volverlo accesible a personas con discapacidad. Esto se lograría con un cuarto de las nuevas habilitaciones destinadas a vehículos tipo utilitarios para facilitar así el traslado de personas con dificultades de movilidad.