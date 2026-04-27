En un asalto, atacan a golpes al sereno de una obra

En la zona del robo denuncian que el delito es moneda corriente / Web

Un brutal hecho de inseguridad se registró en la madrugada del sábado en La Plata, cuando al menos tres delincuentes armados irrumpieron en una obra en construcción y redujeron a un sereno y a su hijo para desvalijar el lugar.

El episodio ocurrió cerca de las 04.00 en un predio ubicado en la calle 34 entre 163 y 164.

Según la denuncia, las víctimas se encontraban recorriendo el perímetro del lugar cuando, al intentar ingresar a una casilla precaria donde descansaban, fueron sorprendidas por tres hombres vestidos con ropa oscura y encapuchados. Dos de ellos aparentaban ser jóvenes y el restante mayor.

Bajo amenazas con una escopeta y una pistola, los asaltantes los golpearon y los obligaron a tirarse sobre una cama, cubriéndoles el rostro para evitar ser reconocidos.

En ese contexto, les robaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentación personal y otras pertenencias.

No conformes con ello, los delincuentes también cargaron con una importante cantidad de herramientas y electrodomésticos de la obra, entre ellos un lavarropas, una heladera, maquinaria eléctrica y diversos elementos de trabajo, además de un parlante y una pava eléctrica.

Antes de escapar, los ladrones encerraron a las víctimas dentro de la casilla, atando la puerta con alambre para impedir que salieran y contar con tiempo para alejarse de la escena sin ser vistos por vecinos.

Tras permanecer cerca de una hora atrapados, lograron liberarse por sus propios medios y dieron aviso a la Policía.

El sereno denunció haber sufrido golpes y fuertes dolores en las costillas y en uno de sus brazos.

No pudo aportar otros datos sobre los autores debido a que, según declaró, actuaron con el rostro cubierto.

La investigación quedó en manos ahora de personal de la comisaría decimocuarta y la Justicia, que buscan identificar a los responsables.

El análisis de las cámaras de seguridad -públicas y privadas- será una de las claves para rearmar el rompecabezas. También se relevará la existencia de posibles testigos en medio de una preocupación creciente, ya que este no sería el primer episodio delictivo que se registra en ese sector de la Ciudad, en el que se escuchan reclamos por medidas de prevención más efectivas.