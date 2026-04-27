El clásico mendocino fue para la Lepra

Independiente Rivadavia goleó 5-1 como local a Gimnasia de Mendoza y se aseguró la primera posición en la Zona B. Primer clásico en Primera que lo gana la Lepra

El encuentro comenzó con un sorpresivo gol de Gimnasia de Mendoza a los 30 segundos, cuando Armoa cabeceó en el área chica tras un preciso centro de Ignacio Sabatini.

La alegría le duró poco ya que Independiente Rivadavia llegó al empate a los 18 minutos a través de Studer consiguió la igualdad con un buen cabezazo.

Ya en el segundo tiempo, la balanza comenzó a inclinarse a favor de Independiente Rivadavia. Primero con una gran definición de Sartori cuando transcurrían solo cuatro minutos, mientras que a falta de 20 minutos para el final del encuentro Arce convirtió el resultado en goleada al definir tras recibir un rebote del arquero rival, César Rigamonti.

Finalmente, los encargados de convertir el 4-1 y 5-1, a los 34 y 38 minutos del segundo tiempo respectivamente, fueron Costa y Bucca.