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El Mundo |ATAQUE EN LA CENA DE CORRESPONSALES EN WASHINGTON

Un “lobo solitario” contra la administración Trump

Armado con rifles y cuchillos, viajó desde California, y enfrenta cargos por ataque federal; habría dejado un manifiesto anticristiano y comparece hoy ante la Justicia

Un “lobo solitario” contra la administración Trump

Trump habla flanqueado por el titular del FBI, Kash Patel, y el fiscal general interino, Todd Blanche, tras el intento de ataque

27 de Abril de 2026 | 03:24
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El intento de ataque contra el presidente Donald Trump en plena gala de corresponsales en el Washington Hilton el sábado dejó al descubierto un dato inquietante: las autoridades creen que se trató de un “lobo solitario”, con motivaciones ideológicas y sin vínculos visibles con organizaciones. El propio mandatario lo definió como un “loco”, un “enfermo” y un individuo “muy perturbado”, mientras la investigación intenta reconstruir su recorrido y sus intenciones.

El fiscal general interino, Todd Blanche, sostuvo que información “muy preliminar” indica que el atacante “tenía como objetivo a miembros del gobierno”. Según explicó, el sospechoso “no está cooperando activamente” con los investigadores, lo que dificulta esclarecer el móvil. Aun así, se confirmó que viajó en tren desde Los Ángeles hasta Washington, pasando por Chicago, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada en soledad.

El agresor fue identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años, oriundo de Torrance, California, y aparentemente alojado en el mismo hotel. Portaba dos armas de fuego y varios cuchillos cuando intentó irrumpir en el evento. Hubo un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad en el acceso al salón. Un agente recibió un impacto, pero el chaleco antibalas evitó consecuencias fatales. Allen fue reducido antes de ingresar al salón principal, donde se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y cientos de invitados.

Las imágenes de seguridad difundidas muestran al sospechoso atravesando el detector de metales a toda velocidad, mientras agentes desenfundaban sus armas y corrían hacia él. Segundos después, el caos se apoderó del salón: gritos de “¡Al suelo! ¡Al suelo!”, comensales arrojándose debajo de las mesas y teléfonos en alto intentando registrar lo que ocurría. Trump relató que en un primer momento pensó que se trataba del ruido de una bandeja que caía, hasta comprender que eran disparos reales.

El sospechoso comparecerá hoy ante la Justicia y enfrenta al menos dos cargos graves: uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa. No se descartan nuevas imputaciones a medida que avance la investigación. En paralelo, agentes del FBI allanaron una vivienda vinculada a él en California en busca de pruebas, documentos o indicios de radicalización.

Trump, aún vestido de esmoquin horas después del episodio, vinculó el ataque con el clima político actual. “No es la primera vez en estos últimos años que nuestra República es atacada por un asesino en potencia”, afirmó, evocando incluso el asesinato de Abraham Lincoln. También sostuvo que los líderes “que tienen más impacto” suelen convertirse en blanco de este tipo de acciones violentas.

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“ANTICRISTIANO”

En declaraciones posteriores a la cadena Fox News, el presidente añadió un dato clave: el atacante habría escrito un manifiesto “muy anticristiano”, lo que suma un componente ideológico al perfil del agresor. “Era una persona muy perturbada”, insistió, reforzando la idea de que se trató de un individuo aislado, sin estructura detrás pero con una fuerte carga de radicalización personal.

El episodio reavivó además viejos fantasmas: fue frente a ese mismo hotel donde el presidente Ronald Reagan resultó herido en 1981 durante un intento de asesinato. Trump aprovechó el hecho para cuestionar la seguridad del edificio, aunque reconoció que el operativo desplegado esa noche fue eficaz. Incluso utilizó el episodio para defender su proyecto de construir un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, asegurando que un ataque así “nunca habría ocurrido” en un entorno más controlado. A pesar del impacto y del pánico vivido por cientos de periodistas y funcionarios, el mandatario confirmó que la cena será reprogramada.

 

 

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