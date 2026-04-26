Gimnasia puede asegurar hoy su clasificación a los playoff: qué resultado tiene que darse

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La victoria de Gimnasia frente a Belgrano por 1 a 0 fue un resultado clave en la lucha por los playoff. Con este triunfo, el conjunto albiazul escaló hasta la sexta posición de la Zona B en el Torneo Apertura, alcanzando las 23 unidades y consolidándose dentro del grupo de los ocho primeros que accederían a la siguiente fase.
El equipo que conduce técnicamente el "Pata" Pereyra atraviesa un gran presente, con cinco triunfos al hilo, y con el foco en el cierre de la etapa regular con un optimismo fundamentado en los números.
El panorama para el Lobo se despejó en la previa tras la igualdad entre Racing y Barracas Central por 1 a 1. Este empate entre rivales directos impidió que ambos equipos le descontaran terreno al Lobo, dejándolos con 21 y 20 puntos respectivamente.
En este contexto, la clasificación de Gimnasia podría quedar sellada este mismo lunes sin necesidad de entrar a la cancha. La clave está en el cruce entre Huracán y Argentinos Juniors (juegan hoy a las 21), y en caso de que el Globo no gane, el Lobo asegurará automáticamente su lugar en los playoff. Cabe destacar que Huracán y Racing aún deben disputar un partido postergado de la novena fecha y, al enfrentarse entre sí, es matemáticamente imposible que ambos superen la línea de los 23 puntos de Gimnasia.
Asimismo, si Huracán gana, Gimnasia mantendrá su posición, pero deberá aguardar a la última jornada para confirmar su clasificación de forma oficial.
En la definición de la próxima fecha, ante Argentinos Juniors, el Lobo cuenta con la tranquilidad de depender de si mismo. Con apenas un empate en la jornada final, el Lobo no será alcanzado por sus rivales. Por ello, el cruce ante el Bicho puede terminar de acomodar las posiciones de cara a los cruces de eliminación directa.
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