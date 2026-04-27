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Deportes |EMPATE EN TUCUMÁN

Atlético y Banfield no se sacaron ventaja

Atlético y Banfield no se sacaron ventaja

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27 de Abril de 2026 | 03:00
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En un partido que servía únicamente para salvar el honor, Atlético Tucumán y Banfield fueron coherentes con su presente y ninguno pudo adueñarse de las tres unidades.

Por la fecha 16, en el estadio Monumental José Fierro, el Decano y el Taladro empataron 1-1 en el cierre de la jornada dominical, a los 55’ Franco Nicola había puesto en ventaja a los dirigidos por Julio César Falcioni, mientras que a poco del final a los 89’ apareció el colombiano Neyder Moreno para rescatar un punto para la escuadra conducida técnicamente por Pedro Troglio.

Con este empate, que no le sirve a ninguno de los dos, ambos siguen sin poder despegarse del fondo y continúan complicándose en la lucha por la permanencia. Además, acumulan cuatro partidos sin conocer la victoria. Para cerrar el torneo, los tucumanos visitarán a River y el Taladro hará lo propio ante Barracas.

 

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