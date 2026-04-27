Hasta 7 huevos por semana: el nuevo criterio de la OMS

La Organización Mundial de la Salud actualizó sus recomendaciones sobre el huevo y concluyó que las personas sanas pueden consumir hasta siete por semana —uno diario— sin que eso represente un riesgo significativo para los niveles de colesterol en sangre. La cifra, aclara el organismo, puede variar según si la persona realiza actividad deportiva o no.

Para quienes tienen el colesterol más elevado de lo normal, la recomendación es más acotada: entre tres y cuatro huevos semanales. El objetivo de esa guía es equilibrar la ingesta de los nutrientes esenciales que el huevo aporta sin comprometer la salud cardiovascular. En todos los casos, el organismo destaca que la moderación es el principio rector de una dieta saludable y balanceada.

El huevo es considerado hoy uno de los alimentos más completos que existen. Su valor nutricional radica en la combinación de proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales que lo convierten en una opción válida para cualquier momento del día: el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena.

Su versatilidad en la cocina es otro de sus atributos: puede prepararse cocido, revuelto o en forma de omelette, e integrarse sin dificultad a preparaciones como guisos, soufflés, crepes, ensaladas y tartas.

El huevo es considerado hoy uno de los alimentos más completos que existen

Entre los beneficios que la OMS asocia a su consumo moderado se destacan la saciedad —que contribuye directamente al control del peso corporal— y la construcción y el mantenimiento de la masa muscular, gracias a su alto contenido proteico.

El organismo también señala que los huevos favorecen la energía y el bienestar general, y que pueden incluirse como parte de una dieta diversa y equilibrada junto con otros alimentos ricos en nutrientes.

Para adultos sanos, la OMS precisa que el consumo de huevos no aumenta de manera significativa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, siempre que se los combine con alimentos bajos en grasas saturadas y trans. Más allá de las pautas generales, el organismo subraya que lo más conveniente es consultar a un profesional de la salud, quien evaluará la situación de cada persona y determinará qué puede comer y en qué cantidades.