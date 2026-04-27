Programadores: su demanda no cae pese a la IA

Caída abrupta de pasajeros: más de medio millón abandonó el micro
Caída abrupta de pasajeros: más de medio millón abandonó el micro
Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata
Una huella que persiste: Berisso recordó Chernobyl con emoción y conciencia
El funcionario de las propiedades sin declarar en EE UU, afuera
Máximo contra un frente anti-Milei y Bianco no prioriza indulto a Cristina
Sin votos para eliminar las PASO, el oficialismo cambia de estrategia
Exalumnos del Nacional criticaron el uso político dentro del colegio
El Concejo retoma el tratamiento de la rendición de cuentas en comisión
Los taxistas buscan modificar la ordenanza que rige su actividad
VIDEO. Barrios sin luz en la Región en medio de las ráfagas de viento
Advierten sobre distintas situaciones peligrosas en la República de los Niños
Reprogramaron el desfile de mascotas para el próximo fin de semana
El pago de haberes del IPS comienza el próximo miércoles 29 de abril
La basura desborda en la cuadra de 45 entre 17 y diagonal 73
García Furfaro otra vez frente al juez por las muertes del fentanilo
En La Loma escala un reclamo vecinal por la situación de inseguridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lejos de reemplazarlos, el avance de la Inteligencia Artificial no afectó la búsqueda de profesionales. Las vacantes en el sector muestran señales de recuperación global
Cuando la inteligencia artificial empezó a escribir código por sí sola, muchos dieron por sentado que los programadores tenían los días contados. Sin embargo, el mercado laboral tecnológico cuenta una historia diferente: las empresas no sólo no prescinden de estos profesionales, sino que en algunos casos los buscan con más urgencia que antes.
Lejos de contraerse, la demanda de desarrolladores muestra ciertas señales de recuperación a escala global. Un reporte difundido por Business Insider indica que las vacantes en el sector tecnológico se están reactivando, lo que sugiere que el impacto de la automatización es más complejo que una simple sustitución de personas por máquinas.
Lo que sí está cambiando -reconocen algunas empresas del sector- es la forma de trabajar. Los programadores dedican cada vez más tiempo a indicarle a la inteligencia artificial qué debe hacer y a revisar lo que produce, en lugar de escribir cada línea de código de forma manual. El conocimiento técnico no desaparece: se desplaza hacia una etapa diferente del proceso.
En ese marco, empresas tecnológicas locales refuerzan sus programas de formación en lugar de reducirlos. Consultado sobre el tema, Kevin Tieneman, vicepresidente de ingeniería de Despegar, reconoció la incertidumbre que atraviesa el sector, pero fue categórico sobre el valor del talento humano.
“Existe esa dicotomía en el mercado y todavía no hay conclusiones sobre si efectivamente vamos a dejar de necesitar desarrolladores. Lo que sí veo de forma muy clara es que los equipos de tecnología y de ingeniería siguen siendo una pieza súper clave”, afirmó Tieneman.
De hecho, Despegar sostiene desde hace más de una década el programa Jóvenes de Alto Vuelo, orientado a captar y formar desarrolladores. Según precisó el ejecutivo, casi el 50 por ciento de los programadores de la empresa provienen de esa iniciativa, que combina capacitación intensiva con incorporación directa al plantel. Los seleccionados aprenden distintos lenguajes y herramientas de inteligencia artificial antes de integrarse a los equipos de trabajo.
LE PUEDE INTERESAR
La morosidad en Mercado Pago se cuadruplicó
LE PUEDE INTERESAR
Hasta 7 huevos por semana: el nuevo criterio de la OMS
Tieneman aclaró que el perfil buscado no responde a requisitos excluyentes. “No somos excluyentes en los requisitos, buscamos vocación por la tecnología y potencial”, señaló, y destacó que hay casos de profesionales de otras disciplinas que lograron reconvertirse con éxito dentro de la compañía. Una nueva convocatoria se abrirá próximamente y, según anticipó, suele convocar a miles de postulantes para un cupo limitado.
El mensaje que surge desde el sector es claro: la inteligencia artificial no reemplaza a quienes hacen posible el software, sino que cambia el modo en que trabajan. “La inteligencia artificial -resumió Tieneman- nos potencia y nos permite escalar”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí