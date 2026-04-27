Programadores: su demanda no cae pese a la IA

El impacto de la IA en el sector fue más complejo que una simple sustitución de personas por máquinas

Cuando la inteligencia artificial empezó a escribir código por sí sola, muchos dieron por sentado que los programadores tenían los días contados. Sin embargo, el mercado laboral tecnológico cuenta una historia diferente: las empresas no sólo no prescinden de estos profesionales, sino que en algunos casos los buscan con más urgencia que antes.

Lejos de contraerse, la demanda de desarrolladores muestra ciertas señales de recuperación a escala global. Un reporte difundido por Business Insider indica que las vacantes en el sector tecnológico se están reactivando, lo que sugiere que el impacto de la automatización es más complejo que una simple sustitución de personas por máquinas.

Lo que sí está cambiando -reconocen algunas empresas del sector- es la forma de trabajar. Los programadores dedican cada vez más tiempo a indicarle a la inteligencia artificial qué debe hacer y a revisar lo que produce, en lugar de escribir cada línea de código de forma manual. El conocimiento técnico no desaparece: se desplaza hacia una etapa diferente del proceso.

En ese marco, empresas tecnológicas locales refuerzan sus programas de formación en lugar de reducirlos. Consultado sobre el tema, Kevin Tieneman, vicepresidente de ingeniería de Despegar, reconoció la incertidumbre que atraviesa el sector, pero fue categórico sobre el valor del talento humano.

“Existe esa dicotomía en el mercado y todavía no hay conclusiones sobre si efectivamente vamos a dejar de necesitar desarrolladores. Lo que sí veo de forma muy clara es que los equipos de tecnología y de ingeniería siguen siendo una pieza súper clave”, afirmó Tieneman.

De hecho, Despegar sostiene desde hace más de una década el programa Jóvenes de Alto Vuelo, orientado a captar y formar desarrolladores. Según precisó el ejecutivo, casi el 50 por ciento de los programadores de la empresa provienen de esa iniciativa, que combina capacitación intensiva con incorporación directa al plantel. Los seleccionados aprenden distintos lenguajes y herramientas de inteligencia artificial antes de integrarse a los equipos de trabajo.

Tieneman aclaró que el perfil buscado no responde a requisitos excluyentes. “No somos excluyentes en los requisitos, buscamos vocación por la tecnología y potencial”, señaló, y destacó que hay casos de profesionales de otras disciplinas que lograron reconvertirse con éxito dentro de la compañía. Una nueva convocatoria se abrirá próximamente y, según anticipó, suele convocar a miles de postulantes para un cupo limitado.

El mensaje que surge desde el sector es claro: la inteligencia artificial no reemplaza a quienes hacen posible el software, sino que cambia el modo en que trabajan. “La inteligencia artificial -resumió Tieneman- nos potencia y nos permite escalar”.