Un punto que no dejó algo conforme a ninguno

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Instituto empató 1-1 con Newell’s como visitante en un partido que tuvo un gran segundo tiempo y que disputaron anoche, en el estadio Marcelo Bielsa, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura 2026.
El defensor Saúl Salcedo había convertido en contra a los 15 minutos del segundo tiempo, mientras que el delantero Ignacio Ramírez marcó la igualdad para el local a los 34 del complemento.
Con la igualdad, la Gloria quedó en el décimo lugar de la zona A con 18 puntos, mientras que el equipo que dirige Frank Darío Kudelka es anteúltimo del grupo, con 14 unidades. Si bien su panorama es malo, mejoró en las últimas fechas y el punto le sirvió para escaparse de los equipos de abajo como Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi.
En la novena fecha, que había sido postergada, el elenco cordobés será visitante de Estudiantes de Río Cuarto, mientras que la Lepra cerrará visitando a Vélez. Los encuentros todavía no han sido programados.
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