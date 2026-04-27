Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

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Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
7
Los últimos partidos han mostrado la mejor versión de Nacho Fernández desde su arribo a Gimnasia. Corre como si tuviera 20 años y eso que el miércoles jugó por Copa Argentina. Ayer fue protagonista en todo lo bueno de su equipo, incluso exagerando una fuerte falta de Ricca que obligó al VAR a revisar la jugada.
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5
No jugó un mal partido el delantero del Lobo, pero no pudo hacer en cancha mucho más que potenciar a Torres. Desaprovechó un par de pelotas dentro del área rival.
5
El arbitraje de Nazareno Arasa tuvo un gran responsable: Facundo Tello desde Ezeiza. Fue quien advirtió del off side de Torres, de la roja a Rica y de la posición adelantada en el penal del ST.
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Nelson Insfrán (5)
Prácticamente no tuvo contacto con la pelota. Belgrano no le llegó una sola vez. El Mono fue, casi, un espectador dentro de la cancha.
A. Steimbach (6)
Un gran partido pero principalmente primer tiempo. Fue, en ese período, uno de los puntos altos del equipo. En la parte final mermó un poco.
Germán Conti (5)
No tuvo mayores problemas y cumplió. Al quedarse con 10 jugadores Belgrano dejó muy solo a Gutiérrez y Conti se lo devoró.
Enzo Martínez (6)
Un muy buen partido del marcador central, que ganó siempre en los mano a mano, quitó decenas de pelotas y siempre llegó primero a los cruces. Un punto alto del equipo.
Pedro Silva Torrejón (6)
De mayor a menor. Importante en el primer tiempo, en ese juego de presionar alto del equipo del Pata Pereyra. Luego empezó a prosperar menos.
Augusto Max (6)
Bien. Se bancó una posición difícil porque sus compañeros jugaron el primer tiempo muy adelantados. El volante cumplió en su tarea de recuperar.
I. Miramon (7)
Otro de los jugadores que marcaron la diferencia. Muy atento a la pelota, a la presión y a rematar al arco. Uno de esos terminó en el penal que el VAR luego anuló.
I. Fernández (7)
Cada día demuestra el salto de calidad que tuvo el equipo con su llegada. Juega, asiste y se lleva la mirada de los rivales y del árbitro. Para este Gimnasia es todo.
Nicolás Barros Schelloto (6)
Hizo el gol pero esta vez no fue un golazo sino un blooper del arquero rival. Bien con la pelota parada. Lo sacaron para protegerlo de una nueva amarilla.
A. Auzmendi (5)
Tal vez haya sido el jugador menos vistoso en el equipo ganador. Su presencia liberó a Torres pero no pudo marcar la diferencia en los metros finales.
Marcelo Torres (6)
De mayor a menor. En el primer tiempo fue un faro y el autor del gol que luego fue anulado por off side. Y participó del tanto de Barros Schelloto.
Franco Torres (5)
Esta vez no entró bien.
Manuel Panaro (5)
Lejos de su mejor versión.
Juan Cortazzo (5)
Cometió una falta innecesaria.
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