Asspera regresa al Ópera La Plata con su tour “Back to la Bizarra Actitud” 

Este 2 de mayo, Asspera vuelve al Teatro Ópera La Plata con una propuesta que combina celebración y la potencia escénica que los convirtió en un nombre propio dentro del rock pesado argentino.

La cita forma parte de su tour “Back to la Bizarra Actitud”, una gira especial que recupera el espíritu de sus inicios a 20 años de Bizarra actitud de seguir con vida, el disco que marcó el tono de una banda que hizo del humor, la crítica y la irreverencia una identidad reconocible. Lejos de la nostalgia pasiva, el show se plantea como una relectura en vivo de esa etapa, con una selección de temas que dialoga directamente con su público histórico.

Con una trayectoria que los llevó a recorrer escenarios de todo el país y del exterior, y a compartir cartel con referentes internacionales, Asspera consolidó un estilo propio dentro del llamado “metal bizarro”. Sus presentaciones mantienen ese equilibrio entre potencia musical y desborde escénico, generando un vínculo particular con el público, que encuentra en cada show una experiencia intensa y participativa.

La vuelta a La Plata no es un dato menor: se trata de una plaza que históricamente acompañó el crecimiento de la banda y que suele responder con una fuerte convocatoria. En ese marco, el show en el Ópera se perfila como uno de los puntos destacados de esta gira.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Livepass y en boletería del teatro, con la posibilidad de acceder en 4 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia.

Una fecha que combina recorrido, identidad y presente activo, en un formato que invita tanto a quienes siguen a la banda desde sus comienzos como a quienes buscan acercarse por primera vez a su propuesta.