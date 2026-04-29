Pronóstico del tiempo en La Plata | Miércoles con ráfagas de viento y probables lloviznas matinales, aunque repunta

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El miércoles arrancará un tanto inestable pero en el transcurso de la jornada se espera buen clima en La Plata y alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para la jornada de hoy, la autoridad del clima pronosticó probabilidad de lloviznas matinales en el orden del 40 por ciento y mejora con cielo apenas nublado a partir del mediodía y hasta la noche, vientos de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 12 grados y máxima de 23.
De acuerdo con las previsiones, el jueves se presentará con cielo despejado a ligeramente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 9 grados y máxima de 21,
En tanto que para el viernes se aguarda cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 12 grados y máxima de 23.
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