Violencia laboral: La Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial

Las conductas del director de Mandamientos y Notificaciones dieron lugar a una denuncia de la AJB

Durante once años, Gabriela se desempeñó en la Dirección General de Mandamientos y Notificaciones de la Suprema Corte de Justicia sin mayores inconvenientes pese a sufrir una esclerosis múltiple que le produce cierto grado de discapacidad. Y así lo habría hecho hasta 2023, cuando Miguel Ángel Del Riego asumió como director interino y su situación laboral -asegura- cambió de manera radical.

Como denunció Gabriela ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Corte en agosto de 2023, su nuevo jefe nunca se interesó en conocer los detalles de su enfermedad ni las condiciones de trabajo que ésta requería. Lejos de eso, comenzó a asignarle tareas de modo desordenado y a un ritmo que ella, por su condición, no podía sostener.

“La esclerosis múltiple hace que necesite más tiempo que la mayoría de las personas para procesar la información. Pero el doctor me exigía tareas a un ritmo que me era imposible cumplir”, explica Gabriela que ante el desborde, presentó un certificado de para reducir tres horas a su jornada laboral.

“Del Riego verbalmente lo consintió, pero nunca lo presentó ante Sanidad. Mientras tanto -relata-, el hostigamiento continuaba fuera del horario: me enviaba órdenes de trabajo por WhatsApp privado pasando por alto la reducción horaria recomendada por mi condición”.

Al tiempo -consta en la denuncia-, su director dejó de asignarle tareas por completo. Gabriela pasó a estar seis horas diarias sin nada que hacer, una situación que, según ella misma explica, resulta particularmente perjudicial para su enfermedad.

Pocas semanas más tarde, Del Riego la convocó para hablar con ella. “Me dijo: ´no me servís más. A partir de ahora estás a disposición de Personal´”, cuenta Gabriela al describir un episodio que la llevó a una licencia psiquiátrica en junio de 2023.

Miguel Ángel Del Riego

SE SUMAN CUESTIONAMIENTOS

La denuncia de Gabriela fue el punto de partida, pero no el único cuestionamiento contra el entonces director de Mandamientos y Notificaciones. A lo largo de 2023 la Asociación Judicial Bonaerense fue documentando una serie reclamos contra Del Riego que presentó formalmente ante la Subsecretaría de Control Disciplinario.

Su denuncia incluía comentarios públicos contra dirigentes sindicales, convocatorias a reuniones realizadas sin la presencia del gremio ni de las jefaturas y desafectaciones arbitrarias de trabajadoras con actividad gremial.

Entre los casos documentados se hallaba el de una secretaria de Género Departamental, cuya desafectación fue pedida por Del Riego con la justificación de que existían “diferencias irreconciliables” con la jefa de su oficina.

Sin embargo cuando la Asociación Judicial consultó a esa jefa, ella negó haber solicitado el traslado y dijo que, por el contrario, había pedido que su cargo fuera jerarquizado. La entidad gremial entendió que Del Riego había incurrido en una falsedad para justificar el traslado de una integrante del sindicato.

Según su denuncia, Del Riego también concurrió a una Mesa Técnica paritaria acompañado de personas ajenas a ese ámbito de negociación, en lo que la AJB interpretó como un intento de cuestionar la representación sindical.

En el sumario administrativo iniciado por la denuncia de la AJB, unos 130 trabajadores de distintos puntos de la Provincia prestaron declaración. La Corte, por su parte, también inició un sumario por una presunta incompatibilidad entre las funciones de Del Riego y una empresa privada de su titularidad.

Finalmente, el lunes pasado la Suprema Corte dispuso el cese de funciones del director general mientras los sumarios administrativos, según confirmó la AJB, continúan su curso.

UNA “MEDIDA TRASCENDENTE”

“La medida resulta altamente trascendente, ya que reafirma con claridad que no hay lugar en el Poder Judicial para la violencia ni para las prácticas antisindicales. Desde la AJB no toleraremos ningún hecho de violencia ni abuso de poder, provenga de magistrados, funcionarios, jefaturas o cualquier nivel de responsabilidad”, resalta un comunicado difundido ayer por la entidad gremial.

Consultado por este diario sobre la medida, el secretario gremial de la AJB, Oscar Yenni, describió por su parte un patrón de conducta sostenido durante años por Del Riego de “extrema gravedad institucional”.

Entre esas conductas resaltó “su negativa a atender al gremio, cambios discrecionales en las jefaturas de las veinte departamentales judiciales, apertura de sumarios administrativos como mecanismo de presión, e instrucciones que resultaban técnicamente inviables”.

Tras conocerse la medida, también el funcionario cesado salió a manifestarse públicamente; en su caso a través de Instagram. Sin hacer referencia al motivo de su apartamiento, Del Riego se despidió de los integrantes de su dirección.

“Han sido años de mucho trabajo, con desafíos constantes, pero también con un gran compromiso de todos ustedes para sostener y mejorar el servicio. Me quedo con la tranquilidad de haber trabajado con un equipo comprometido, profesional y siempre dispuesto a dar respuesta”, posteó Del Riego en su cuenta personal.