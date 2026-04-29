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Política y Economía |PARA MAYOR DESRLEGULACIÓN DE LA ECONOMÍA

Sturzenegger adelantó la reformas que llevará al Congreso y pidió apoyo

Sturzenegger adelantó la reformas que llevará al Congreso y pidió apoyo

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29 de Abril de 2026 | 04:14
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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó ayer las reformas que enviará el gobierno al Congreso y pidió a los gobernadores contar con su apoyo para conseguir los votos necesarios.

El funcionario nacional anunció las medidas y reformas que enviará el Ejecutivo en los próximos meses al Congreso, con el objetivo de seguir desregulando la economía local.

Enumeró a la Ley Hojarasca, que “elimina más de 70 leyes obsoletas”, y un proyecto sobre “la inviolabilidad de la propiedad privada”, que incluye cambios a la ley de expropiaciones, cambios en desalojos y modificaciones a la ley de fuego con el objetivo de “fortalecer la propiedad privada, pero que, sobre todo, la derogación parcial de la ley de tierras, que va a permitir la inversión extranjera”.

También incluyó un proyecto “importante” con normas de desregulación que abarcan mercados de capitales y la industria del seguro, sumado a “una reforma en la ley de cabotaje, que generaría una baja muy considerable”.

Respecto a la de cabotaje, el ministro manifestó que se generaría “una baja de costos tan grande que sería equivalente, por ejemplo, a bajar las retenciones 8 puntos”.

“Confío en que va a convencer a sus colegas para que voten la ley, ¿no?”, bromeó Sturzenegger ante la presencia de los gobernadores Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Raúl Jalil (Catamarca).

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Respecto de las medidas que se presentarán, agregó un proyecto sobre defensa de la competencia: “Lo que más, lo que más dañan la competencia son las regulaciones del Estado que prohiben la entrada de otros jugadores a un mercado. Es una barrera de entrada, sobre todo particularmente terrible para las pymes. Nuestra ley de defensa de la competencia le va a dar a la autoridad de defensa de la competencia la potestad de litigar y de reglamentar sobre leyes que afectan la competencia en cualquier lugar de la Nación”, sostuvo en la edición 2026 de ExpoEFI, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

“Vamos a tener una ley de reforma del Estado, que va a tomar algunas de las cosas de los decretos delegados, que finalmente después no prosperaron el año pasado, una redefinición de las competencias del Estado, así que vamos a avanzar con eso”, indicó.

Por otro lado, el miembro del gabinete habló sobre el avance de la inteligencia artificial (IA) y una modificación en la ley de sociedades.

“Argentina sería un país con 50 millones de habitantes, y quizás con 500 millones de agentes de inteligencia artificial, que estarían ubicados en Argentina, incorporados en Argentina, pero produciendo para todo el mundo. ¿Y pagando impuestos dónde? Acá.”

Mencionó que en diez años, “el PBI va a estar conformado por agentes de IA” y ejemplificó: “Si creamos el régimen jurídico para que estos agentes se incorporen en la Argentina, podríamos ser 50 millones de argentinos y 50 millones de agentes de IA produciendo para todo el mundo, pero que pagan impuestos acá. Si logramos dar en la tecla, podríamos gravar a una tasa atractiva. Es algo simpático, pero tal vez muy transformador en lo que estamos trabajando. Hay que mirar para adelante, mirar lejos para aprovechar las oportunidades de hoy”.

 

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