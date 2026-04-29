Adorni rompe el silencio en Diputados, con Milei y militantes en los palcos

Con el presidente, Javier Milei, a la cabeza, el Gobierno espera copar hoy las instalaciones de la Cámara de Diputados para cerrar filas y respaldar a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito que finalmente llega al Congreso para presentar su primer informe de gestión. Allí, romperá el silencio público que mantiene desde hace más de un mes para contestar más de 2000 preguntas (de un total de 4800) que la oposición preparó contra él, muchas de ellas referidas a las denuncias sobre sus viajes al exterior y compra de propiedades sin declarar. La cita está prevista para las 10.30 y promete extenderse por al menos seis horas.

Lejos de tratarse de un mero trámite institucional -como suele ocurrir con este tipo de informes-, la sesión de hoy rozará lo inédito. No se recuerdan antecedentes de un acto como este en el que el jefe de Gabinete hable acompañado del Presidente y la casi totalidad de los ministros, tal como anticipan en la Casa Rosada. Adorni enfrentará el interrogatorio opositor blindado por la plana mayor del Ejecutivo. Además del primer mandatario, en los palcos estarán la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto con buena parte del gabinete, además de legisladores, dirigentes provinciales y militantes libertarios.

“Los balcones estarán llenos de los nuestros. La idea es hacer un bloque defensivo de Adorni”, advirtieron en Balcarce 50.

La escena que espera montar el oficialismo también funcionará como un test en medio de la interna: las ausencias hablarán y mucho.

En ese sentido, desde la oposición plantearon que “la intención de Milei es que todos vayan a apoyar a Adorni. Pero esto también significa que todos queden pegados a él” y se preguntaron: “¿Cómo van a hacer los senadores para discutir Ficha Limpia si van a defender a un jefe de gabinete que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito?”.

PLANTEOS OPOSITORES

Los bloques opositores buscarán acorralar al funcionario no solo con la marcha de la gestión libertaria, sino también con su situación patrimonial y otros escándalos que investiga la Justicia, como la presunta estafa con la criptomoneda $Libra; las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); la crisis del PAMI; el desempleo y la inflación.

Será en el marco de un esquema que prevé una exposición inicial de una hora, tras la cual los diputados dispondrán de 240 minutos (cuatro horas) para formular preguntas. Lo harán escalonadamente según el tamaño de los bloques: comenzarán los más pequeños, seguirán los intermedios y cerrarán Unión por la Patria y el oficialismo. Adorni responderá en tandas de 20 minutos. En total, calculan seis horas de sesión.

La oposición quiere acorralar al funcionario con preguntas sobre su patrimonio

Para la oposición, el desafío pasará por sostener el interrogatorio hasta el final y evitar una confrontación abierta que le permita al funcionario victimizarse o retirarse anticipadamente. Sigue fresco el recuerdo de Guillermo Francos, el anterior jefe de Gabinete, que dejó el recinto en medio de su informe de gestión tras un cruce con una legisladora.

ROMPE EL SILENCIO

Adorni hablará en público por primera vez en más de un mes. La última fue el pasado 25 de marzo, cuando en la fallida conferencia de prensa que dio en la Casa Rosada se negó a dar precisiones sobre su patrimonio ante los periodistas acreditados y dijo que solo respondería “ante un juez”.

En la previa de la sesión, en el Gobierno insistieron en que “no hablará” de las causas en su contra y repitieron que eso “es un tema de la Justicia”.

El discurso, agregaron, hará foco “en los logros económicos y en la estabilidad macro, así como en reformas hechas y pendientes”.

Ayer, en la víspera del informe, Adorni se mostró activo acompañando a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en un operativo de destrucción de estupefacientes y precursores químicos en la localidad bonaerense de Pacheco.

ENSAYO EN EL RECINTO

Un día antes, el lunes, visitó la Cámara Baja y ensayó su exposición inicial, acaso anticipándose a la tensión que (se descuenta) se respirará en el recinto.

También mantuvo un encuentro con el presidente de Diputados, Martín Menem, a cargo de la conducción de una sesión en la que, con la presencia de los Milei, ministros y militantes libertarios, se pretenderá escinificar un clima protector y de cohesión en torno al ministro más cuestionado del gabinete.

Eso genera cuestionamientos en la oposición. La Coalición Cívica y el diputado socialista Esteban Paulón, por ejemplo, exigieron a Menem que se restrinja el ingreso de personas ajenas al informe, para evitar la presencia de “aplaudidores” durante la exposición.

En paralelo, los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade pidieron que la transmisión oficial garantice criterios de imparcialidad y pluralidad, y que además se respete el espacio de trabajo de los periodistas acreditados.