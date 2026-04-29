Por las amenazas, ya empezó el furor por la mochila transparente

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Los colegios siguen en alerta tras la sucesión de las últimas semanas. Hasta hay demanda de nylon para hacerla en casa
En un clima de alerta sostenido por reiteradas amenazas de tiroteos en escuelas de la Región, las medidas de prevención comenzaron a trasladarse del plano institucional a la vida cotidiana de las familias. Aunque en muchos casos no se registran episodios concretos, los protocolos activados impulsaron decisiones internas en los establecimientos, entre ellas, el uso de mochilas transparentes o la reducción al mínimo de los útiles que los estudiantes pueden ingresar.
La disposición, que busca evitar la revisión directa de pertenencias, genera dificultades prácticas. En librerías y comercios del rubro aseguran que el producto es casi inexistente o recién comienza a aparecer como novedad, lo que complica a quienes intentan cumplir con las exigencias escolares.
“Estuve en Buenos Aires el sábado pasado y traté de conseguir, pero había cosas chiquitas, no mochilas transparentes. Para llevar carpetas o libros no había tamaño”, explicó Claudia Vaca, dueña de una librería en 44 entre 18 y 17. Está en frente de la Escuela Italiana, que ya pide en ese sentido, contaron en la comunidad educativa.
Según detalló la comerciante, algunos padres comenzaron a consultar: “No es que me pidieron muchísimo, pero algunos sí. Por ahora, se arreglan con bolsas grandes, como las de frazadas”.
En la misma línea, señaló que la aparición de este tipo de artículos responde directamente a las nuevas disposiciones: “Es una novedad lo de las mochilas traslúcidas que están pidiendo por los últimos protocolos. Cuando pasa algo en un colegio, activan medidas donde les piden llevar lo mínimo o en bolsas transparentes”.
Otra librería, en tanto, indicó que ni siquiera recibió consultas hasta el momento, aunque sí el ofrecimiento de un proveedor. “Hoy apareció como novedad una mochila de PVC transparente, tamaño mediano, para lo básico. Pero veremos, porque también es un gasto y a fin de mes se complica”, advirtió Marisol, empleada de un local en 7 entre 55 y 56 .
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En medio de la emergencia, la Provincia difundió un protocolo de acción ante amenazas o presencia de armas en escuelas. Establece la necesidad de intervenir con rapidez, dar aviso a las autoridades y priorizar la seguridad de la comunidad educativa. Además, se indica evitar la difusión de mensajes que puedan generar un efecto contagio.
Si bien el documento oficial no establece el uso de mochilas transparentes, varias instituciones adoptaron medidas propias en ese sentido. En algunos casos, incluso, se optó por restringir el ingreso de mochilas tradicionales, lo que obligó a buscar alternativas improvisadas.
Una vecina de Berisso relató que acudió a un comercio de telas en busca de “nylon plástico cristal” para confeccionar una mochila casera, pero se encontró con que el material estaba agotado. Desde el local le explicaron que otros padres se habían llevado todo con el mismo objetivo.
En una escuela de la zona de Plaza Azcuénaga, en tanto, los alumnos deben asistir sin mochilas convencionales. Ante la imposibilidad de conseguir versiones transparentes, las familias resolvieron reutilizar bolsas de acolchados para las clases.
A la escasez en los comercios físicos se suma una oferta desigual en Internet. En plataformas de compra y venta, los precios varían ampliamente: pueden encontrarse desde los 18.000 pesos hasta valores que alcanzan el millón, según tamaño, calidad y características.
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