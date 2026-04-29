Estudiantes vs Flamengo.- El Pincha empata 0 a 0 ante el Mengao en una noche de Copa Libertadores

Con el aliento permanente de su hinchada que no dejó huecos en la escenografía del estadio UNO, Estudiantes salió a buscar un buen resultado ante Flamengo de Brasil en su tercera presentación en la Copa Libertadores 2026.

Medina eligió a Neves y a Farías como titulares privilegiando un esquema bien nutrido en la mitad de la cancha y apostando a una tenencia prolija del balón. En ese esquema aparece Mikel Amondarain recostado sobre la derecha y con permanente vocación ofensiva.

Flamengo eligió desde el inicio esperar en campo propio y obligo a Estudiantes a adelantar a sus zagueros casi hasta la mitad de la cancha.

En el minuto 20 Flamengo perdió por lesión a Giorgio de Arrascaeta y fue reemplazado por el ex River Jorge Carrascal.

El partido se puede ver por Fox Sports y se puede seguir por la Supertransmi de La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI).

Las formaciones confirmadas de Estudiantes vs Flamengo:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Facundo Farías. DT: Alexander Medina.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitao, Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araujo; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Bruno Herníque, Araújo. DT: Leonardo Jardim.

Hora: 21.30

TV: Fox Sports

Árbitro: Piero Maza (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Estadio: UNO

El informe de Martín Cabrera en la previa