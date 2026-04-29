Un refugio especial para perros viejos y enfermos

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“Alma animal, segundas oportunidades”, tiene 15 canes con diversas dificultades que reciben una atención cuidada
En el marco del Día del Animal, en La Plata se destaca la labor de quienes dedican su vida a proteger a los seres más vulnerables. Macarena Zitta, de Rescatistas La Plata, creó un refugio para perros viejitos, enfermos o con discapacidad, denominado Alma Animal, segundas oportunidades, que actualmente tiene 15 canes con diversos cuadros complejos.
Macarena lleva más de 500 animales salvados y se ha convertido en una referente local en el rubro. Todo comenzó atendiendo urgencias y casos críticos, aquellos que requieren una dedicación exhaustiva y a largo plazo. A través de la organización “Rescatistas La Plata”, Macarena visibilizó la cruda realidad del abandono, especializándose en atender a los animales que la sociedad suele descartar: los viejitos o aquellos con alguna discapacidad física.
“Son ellos quienes terminan muriendo en la calle por frío, hambre o enfermedades porque nadie quiere hacerse cargo”, reflexionó Zitta.
Alma Animal - Segundas Oportunidades, funciona en el casco urbano, y a diferencia de otros espacios, alberga actualmente a 15 animales: todos duermen bajo techo, en camas y colchones, cuentan con espacio verde y una rutina de higiene. “La meta no es acumular, sino que vivan bien, cómodos y cuidados”, enfatizó la rescatista.
La labor trasciende las paredes del refugio. Junto a un comprometido grupo de voluntarios, recorre barrios humildes para asistir a animales en situación de calle, organiza jornadas de adopción en Plaza Malvinas y brinda charlas en instituciones educativas para fomentar la conciencia sobre el bienestar animal.
Todo este engranaje se sostiene gracias a la solidaridad de los vecinos, que aportan tanto fondos económicos como insumos de limpieza, medicaciones y mantas.
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En este día especial, el llamado es a la acción colectiva. “Alma Animal” convoca a la comunidad a sumarse como madrinas o padrinos del refugio, un compromiso vital para garantizar la calidad de vida de estos rescatados.
Quienes deseen colaborar o conocer más sobre las formas de ayudar, pueden comunicarse directamente al WhatsApp de Macarena: 2216740024.
Se los puede ubicar en redes Instagram: @rescatistaslp y Facebook: Rescatistas La Plata.
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