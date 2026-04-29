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La Ciudad |EN EL DÍA DEL ANIMAL, UNA HISTORIA DIFERENTE

Un refugio especial para perros viejos y enfermos

“Alma animal, segundas oportunidades”, tiene 15 canes con diversas dificultades que reciben una atención cuidada

Un refugio especial para perros viejos y enfermos

Perros rescatados por proteccionistas de la Ciudad / Rescatistas La Plata

29 de Abril de 2026 | 03:59
Edición impresa

En el marco del Día del Animal, en La Plata se destaca la labor de quienes dedican su vida a proteger a los seres más vulnerables. Macarena Zitta, de Rescatistas La Plata, creó un refugio para perros viejitos, enfermos o con discapacidad, denominado Alma Animal, segundas oportunidades, que actualmente tiene 15 canes con diversos cuadros complejos.

Macarena lleva más de 500 animales salvados y se ha convertido en una referente local en el rubro. Todo comenzó atendiendo urgencias y casos críticos, aquellos que requieren una dedicación exhaustiva y a largo plazo. A través de la organización “Rescatistas La Plata”, Macarena visibilizó la cruda realidad del abandono, especializándose en atender a los animales que la sociedad suele descartar: los viejitos o aquellos con alguna discapacidad física.

“Son ellos quienes terminan muriendo en la calle por frío, hambre o enfermedades porque nadie quiere hacerse cargo”, reflexionó Zitta.

Alma Animal - Segundas Oportunidades, funciona en el casco urbano, y a diferencia de otros espacios, alberga actualmente a 15 animales: todos duermen bajo techo, en camas y colchones, cuentan con espacio verde y una rutina de higiene. “La meta no es acumular, sino que vivan bien, cómodos y cuidados”, enfatizó la rescatista.

RECORRIDAS Y JORNADAS

La labor trasciende las paredes del refugio. Junto a un comprometido grupo de voluntarios, recorre barrios humildes para asistir a animales en situación de calle, organiza jornadas de adopción en Plaza Malvinas y brinda charlas en instituciones educativas para fomentar la conciencia sobre el bienestar animal.

Todo este engranaje se sostiene gracias a la solidaridad de los vecinos, que aportan tanto fondos económicos como insumos de limpieza, medicaciones y mantas.

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En este día especial, el llamado es a la acción colectiva. “Alma Animal” convoca a la comunidad a sumarse como madrinas o padrinos del refugio, un compromiso vital para garantizar la calidad de vida de estos rescatados.

Quienes deseen colaborar o conocer más sobre las formas de ayudar, pueden comunicarse directamente al WhatsApp de Macarena: 2216740024.

Se los puede ubicar en redes Instagram: @rescatistaslp y Facebook: Rescatistas La Plata.

 

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