El entrenador acusado de abuso designó abogados

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Se desempeñaba en el club Estudiantes, que aplicó el protocolo de violencia y, en resguardo de la víctima, lo apartó de sus funciones
Acorralado -y contra las cuerdas- por la gravedad de la denuncia en su contra, el profesor de boxeo acusado de una serie de presuntos abusos sexuales en perjuicio de una deportista a su cargo, se presentó en el expediente que lleva adelante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo para ejercer su derecho de defensa. Para ello nombró a dos abogados, que en la jornada de hoy tendrían pensado tomar contacto con el expediente.
Este paso al frente, de acuerdo a voceros judiciales, se interpretó como una señal de ponerse a derecho y, de alguna forma, evitar que se le apliquen los llamados peligros procesales, que podrían incluso -de darse por ciertos los extremos de la presentación- implicar una medida restrictiva de la libertad.
Como este diario publicó en exclusiva en su edición anterior, una joven -hoy de 20 años- lo señaló por reiteradas vejaciones, que a lo largo del tiempo, al menos entre 2021 y 2025, incluyeron palabras fuera de lugar, besos no consentidos, tocamientos y contacto íntimo forzado.
El entrenador y su aprendiz desempeñaban tareas en el club Estudiantes.
Precisamente, ante la magnitud de los cargos, la entidad emitió un comunicado donde expresó: “El Club Estudiantes de La Plata informa que, ante la denuncia contra un trabajador de la institución por violencia de género radicada ante la Justicia, se desplegaron de manera inmediata todas las herramientas institucionales para acompañar a la denunciante y ponerse a disposición de las autoridades competentes”.
“En cumplimiento del Protocolo Institucional de Acción para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia y/o Discriminación por Motivos de Género y/u Orientación Sexual, se dio intervención inmediata al Área de Género y Diversidad del Club, activando los mecanismos de acompañamiento y protección de derechos previstos en dicho protocolo”, agregó la publicación.
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“Es muy difícil estar acá declarando de vuelta”, sostuvo Verónica Ojeda
El documento señala además que “como medida preventiva urgente y, a fin de resguardar la integridad de la persona denunciante, garantizar el desarrollo del proceso judicial y asegurar un ámbito institucional seguro, la Comisión Directiva procedió a la suspensión preventiva de todas las funciones del trabajador denunciado mientras se sustancia el procedimiento correspondiente”.
Tal como hizo este diario que no publicó datos para preservar a la denunciante, Estudiantes expresó que “en virtud del principio de confidencialidad que rige las actuaciones y, a fin de preservar la intimidad de la denunciante y evitar su revictimización, el club no brindará información adicional sobre el caso”.
El hecho sin dudas volvió a poner en foco la problemática de los abusos en ámbitos deportivos, donde las relaciones de poder asimétricas pueden facilitar este tipo de comportamientos, más en contextos vulnerables.
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