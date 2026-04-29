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La Ciudad |TIENE 9 AÑOS Y ASISTE A CHACARITA PLATENSE

Gael, el niño con autismo que ama el full contact

Con la ayuda del profesor, que no dudó en incluirlo en el grupo, el nene descubrió en un club barrial una disciplina que lo apasiona

Gael, el niño con autismo que ama el full contact

Gael junto a sus profesores Facundo Fernández y Brian Barreto / EL DIA

29 de Abril de 2026 | 04:01
Edición impresa

Gael tiene 9 años y está dentro del espectro autista. Acude a la escuela con acompañante terapéutico y le cuesta mucho entrar en confianza y entablar diálogos con otras personas. Pero todo esto, no ocurre cuando está en el club Chacarita Platense, a donde llegó ávido por practicar algún deporte y encontró en el full contact una disciplina que lo recibió con los brazos abiertos. En tan solo un mes, su profesor Facundo Fernández logró lo que a otros les costó años: Gael se comunica con él, le habla al oído e incluso le propina oraciones concretas.

“Él jamás hizo un deporte, siempre tuvimos miedo sobre si le iba a gustar, si se iba a adaptar o si iba a aguantar, porque no es constante en un montón de cosas, pero ya hace un mes que está yendo a Chacarita”, expresó Belén, mamá de Gael aún incrédula de como se afianzó en el club.

A Chacarita Platense llegaron después de un arduo recorrido por otros clubes. Fue recién allí a donde los recibió Facundo que sin drama le dijo: “Traelo, que mire, que pruebe”. Así fue como Gael fue, miró, probó y nunca más dejó de ir.

“Un viernes vinieron al club la mamá y el abuelo. Me contaron que Gael tenía autismo y preguntaron si podía arrancar full contact. Les dije que venga y que pruebe”, recordó por su parte Facundo y reconoció que llegó a su casa y se puso a googlear sobre el tema: “Yo estaba al tanto de lo que era el Trastorno del Espectro Autista (TEA), pero nunca había tenido un alumno con TEA. Era algo nuevo para mí. Entonces, tomé como un desafío sentir que podía trabajar con un nene así”.

Al lunes siguiente Gael llegó al club acompañado de su abuelo y se sentaron a observar la clase. No se animó a arrancar de una, miró con detenimiento trotar a quienes después serían sus compañeros y cuando empezaron con los estiramientos él solo se puso en la fila y se acopló. “Le costó arrancar porque vio muchos chicos, pero fue cuestión de 10 minutos. Ahora, cada vez que viene cuando les digo ‘se forman’, él ya está formado. Ya no es necesario decirle ‘vas a arrancar’, ya arranca solo”, agregó el entrenador que da la clase junto al profesor Brian Barreto.

Tras esa primera clase, Facundo habló con el resto de sus alumnos que tienen entre 5 y 12 años. “A los más grandecitos les pedí que lo ayuden, que trabajen despacio, que no trabajen golpe fuerte y la verdad es que me sorprendieron porque se adaptaron de 10”, apuntó y añadió: “El también se adaptó muy bien porque la clase la hace igual que todos los nenes”.

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Gael “está super entusiasmado. Se está metiendo cada vez más con el deporte, le gusta y es un nene al que siempre le costaron los vínculos. Es un nene que si no tiene confianza no va a hablar, se va a sentir inhibido. Pero Facundo y Brian lograron que él les hable al oído, lo que no logró ni la acompañante terapéutica de la escuela. Los profes le dieron confianza, lo apoyaron, lo integraron”, resumió Belén y aconsejó: “A los papás que no se animan les digo que no tengan miedo de mandarlos, que sí se puede. Que tengan una condición no quiere decir que no pueden”.

 

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