Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale la nueva tarjeta gratis por EL DIA

Espectáculos |Salud mental

Impactante confesión de Flor Vigna: "Estaba con una depresión muy grande, sin ganas de vivir"

Impactante confesión de Flor Vigna: "Estaba con una depresión muy grande, sin ganas de vivir"
29 de Abril de 2026 | 07:44

Escuchar esta nota

Hace muy poco, Flor Vigna se consagró ganadora en el evento de boxeo Supernova Génesis 2026 donde peleó contra  Alana Flores. Pero más allá de ese contexto, dijo algo que llamó la atención de todos, una fuerte confesión que tiene que ver con su salud mental. 

"Yo estaba en una depresión muy grande y aunque siempre voy a estar agradecida con mi país, México me abrazó en un momento en el que no tenía ganas de vivir", reveló.

Así, con lágrimas en los ojos, sumó: "Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban pero el boxeo me salvo la vida. El deporte es mejor que cualquier antidepresivo. Quiero que sepan que dudé mucho de mi, pero con trabajo, llegué hasta acá".

Vale destacar que, hasta ese momento, no había indicio alguno de que Flor hubiese atravesado un momento anímico tan delicado.

Pero, en sus redes, solía compartir videos en los que se mostraba llorando o muy angustiada. 

Si bien nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que llevó a Flor Vigna a atravesar un momento tan duro, hubo muchas conjeturas al respecto.

LE PUEDE INTERESAR

Después de 9 años juntos se separó Silvina Escudero de su marido Federico

LE PUEDE INTERESAR

“El diablo viste a la moda 2”: un éxito que regresa veinte años después

En las redes, algunos apuntaron contra Luciano Castro y sostuvieron que ella unca fue la misma' después de la pelea.

Finalmente, otros opinaron que la separación de Lauta la había debilitado mucho, sobre todo porque se dijo que había tenido 'malas actitudes' para con ella.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

VIDEO. Cierra una casa de música con dos décadas de historia en el Centro

Violencia laboral en La Plata: la Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial

Estudiantes ante Flamengo se juega mucho en una noche de Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

El fenómeno de los anuncios de tiros ahora llegó a la Universidad

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Gimnasia espera rival en octavos: ¿Habrá clásico?

Revuelo en Italia con una directora musical

VIDEO.- Final caliente de Boca en Brasil con insultos, empujones y al filo de la batalla campal
Últimas noticias de Espectáculos

El amor salió de boxes: Franco Colapinto y Maia Reficco, "a fondo" en las playas de Miami 

Las fotos hot de la China Suárez y Mauro Icardi en la playa, la pareja volvió a mostrarse en las redes

"¿Quieres ser mi hijo?" Wanda Nara debuta en cine, las primeras imágenes

Polémico comentario de Eliana Guercio sobre una participante de Gran Hermano: revuelo en la TV y en las redes  
La Ciudad
Susto en la Autopista: impactan un piedrazo en un micro de la Línea 129 que llegaba a La Plata
YPF subió el precio de los combustibles: los nuevos valores en La Plata y la Región
Miércoles con ráfagas de viento y probables lloviznas matinales, aunque repunta
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 29 de abril 2026
El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más
Información General
Violencia laboral en La Plata: la Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial
Fuerte multa a un padre por una amenaza escolar del hijo
Deterioro de la Ruta 50: reclaman obras urgentes y advierten por riesgos para los conductores
VIDEO. Sorpresa en el cielo de Buenos Aires por la caída de un bólido: "bola de fuego"
Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes
Deportes
VIDEO.- Final caliente de Boca en Brasil con insultos, empujones y al filo de la batalla campal
Estudiantes ante Flamengo se juega mucho en una noche de Copa Libertadores: formaciones, hora y TV
Estudiantes y el recuerdo fresco del Fla
Gimnasia espera rival en octavos: ¿Habrá clásico?
Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
Policiales
Incendio y tensión en La Plata: un caloventor provocó la evacuación de un edificio
VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona
Cruce de llamadas, lo que se viene en la causa de la “pyme tumbera”
El entrenador de La Plata acusado de abuso designó abogados: cómo sigue la causa
Estaba solo y quedó dos horas como rehén dentro de su propia vivienda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla