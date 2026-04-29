Impactante confesión de Flor Vigna: "Estaba con una depresión muy grande, sin ganas de vivir"

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Hace muy poco, Flor Vigna se consagró ganadora en el evento de boxeo Supernova Génesis 2026 donde peleó contra Alana Flores. Pero más allá de ese contexto, dijo algo que llamó la atención de todos, una fuerte confesión que tiene que ver con su salud mental.
"Yo estaba en una depresión muy grande y aunque siempre voy a estar agradecida con mi país, México me abrazó en un momento en el que no tenía ganas de vivir", reveló.
Así, con lágrimas en los ojos, sumó: "Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban pero el boxeo me salvo la vida. El deporte es mejor que cualquier antidepresivo. Quiero que sepan que dudé mucho de mi, pero con trabajo, llegué hasta acá".
Vale destacar que, hasta ese momento, no había indicio alguno de que Flor hubiese atravesado un momento anímico tan delicado.
Pero, en sus redes, solía compartir videos en los que se mostraba llorando o muy angustiada.
Si bien nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que llevó a Flor Vigna a atravesar un momento tan duro, hubo muchas conjeturas al respecto.
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En las redes, algunos apuntaron contra Luciano Castro y sostuvieron que ella unca fue la misma' después de la pelea.
Finalmente, otros opinaron que la separación de Lauta la había debilitado mucho, sobre todo porque se dijo que había tenido 'malas actitudes' para con ella.
POR MES*
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