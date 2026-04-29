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Opinión |CERCANA A MELONI

Revuelo en Italia con una directora musical

Revuelo en Italia con una directora musical

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COLLEEN BARRY

29 de Abril de 2026 | 03:37
Edición impresa

La célebre ópera La Fenice de Venecia rompió lazos con la polémica directora musical entrante Beatrice Venezi, quien tiene vínculos con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, tras meses de protestas de músicos.

Debía asumir el cargo en octubre próximo. Pero el director general Nicola Colabianchi citó sus “reiteradas y graves declaraciones públicas que fueron ofensivas y perjudiciales” para el teatro y su orquesta como motivo de la decisión de cancelar futuras colaboraciones. Entre ellas figuró una entrevista con el diario argentino La Nación, en la que acusó al teatro de nepotismo, al afirmar que “los puestos se heredaban de padre a hijo”.

El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, manifestó que esperaba que la medida “aclarara malentendidos, tensiones y manipulaciones” que habían rodeado la selección de Venezi.

Los sindicatos de La Fenice celebraron la decisión de separarse de Venezi. Sus protestas, cada vez más intensas, incluyeron una huelga que obligó a cancelar una función y una marcha por Venecia a la que se sumaron trabajadores de otros teatros de ópera, lo que reflejó preocupaciones por una injerencia política en las decisiones artísticas.

 

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