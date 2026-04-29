VIDEO.- Final caliente de Boca en Brasil con insultos, empujones y al filo de la batalla campal

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"Ayrton Costa":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 29, 2026
Por la pelea entre futbolistas de Boca y Cruzeiro tras el partido de #Libertadores pic.twitter.com/P4GEoB5l4V
Boca Juniors vivió una noche caliente en Brasil: perdió 1-0 ante Cruzeiro, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, y el encuentro cerró con empujones, forcejeos y discusiones entre futbolistas de ambos equipos en el campo de juego.
El duelo se disputó en el Mineirão, tuvo como árbitro al uruguayo Esteban Ostojich, quien quedó en el ojo de la tormenta por la expulsión a Adam Bareiro tras conceder dos polémicas tarjetas amarillas.
El clima se había empezado a calentar desde el primer tiempo, con varias infracciones, protestas y la expulsión de Adam Bareiro, quien vio la segunda amarilla a los 45 minutos de la etapa inicial y dejó al equipo de Claudio Úbeda con un jugador menos para todo el complemento.
El episodio de las tarjetas del referí caldeó los ánimos en el Xeneize, que se fue al vestuario entre el disgusto y los reclamos a Ostojich.
En la segunda etapa, con Boca replegado y Cruzeiro empujando, el local encontró el gol a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando Néiser Villarreal, que había ingresado desde el banco, definió una jugada asistida por Kaio Jorge y puso el 1-0 definitivo.
Tras el pitazo final, la tensión acumulada derivó en un cruce entre jugadores de ambos planteles: hubo recriminaciones cara a cara, empujones y forcejeos, principalmente entre Matheus Pereira y Ayrton Costa, aunque la situación no pasó a mayores gracias a la intervención de compañeros y colaboradores de los cuerpos técnicos.
El episodio coronó una noche cargada, que también había tenido incidentes en las tribunas durante el entretiempo, con provocaciones entre hinchas, intervención de la seguridad y la detención de un simpatizante de Boca por presuntos gestos racistas.
Con esta derrota, Boca perdió el invicto en la Copa y dejó pasar la chance de encaminar de manera casi definitiva su clasificación a los octavos de final, mientras que Cruzeiro consiguió un triunfo clave como local para acomodarse en el grupo.
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