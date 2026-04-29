Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 29 de abril 2026

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El Banco Provincia renueva su batería de beneficios con rebajas en supermercados, farmacias y hasta transporte público.
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En un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo, los descuentos de Cuenta DNI son una herramienta clave para estirar el bolsillo. Como cada semana, el Banco Provincia actualiza su esquema de beneficios con promociones específicas según el día.
Para este miércoles 29 de abril de 2026, la billetera digital ofrece una combinación de reintegros en supermercados, farmacias y transporte, con topes que varían. La clave está en conocer las condiciones para no perder el beneficio.
Las principales cadenas mantienen promociones activas este miércoles. En La Anónima, hay un 10% de descuento con un tope de reintegro de $5.000 por persona, siempre que la compra supere los $25.000. Para jubilados que cobren en el Banco Provincia, se suma un 5% adicional con el mismo tope.
En Carrefour, el beneficio es más directo: 10% de descuento sin tope de reintegro, aplicado en el momento en línea de caja. Toledo, por otro lado, ofrece un 15% de descuento, también con un plus del 5% para jubilados.
Josimar, por otro lado, aplica un 15% de descuento con un tope semanal de $6.000 por persona. En todos los casos, es obligatorio pagar con la app Cuenta DNI utilizando dinero en cuenta: no aplican pagos con QR de otras billeteras como Mercado Pago.
El ahorro no se limita a alimentos. En farmacias y perfumerías adheridas, hay un 10% de descuento tanto miércoles como jueves, sin tope de reintegro, lo que lo convierte en uno de los beneficios más accesibles.
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En paralelo, continúa uno de los incentivos más llamativos: el 100% de ahorro en transporte público. Este beneficio tiene un tope mensual de $10.000 por tarjeta y se activa al pagar con tecnología NFC mediante la tarjeta Visa Débito vinculada a Cuenta DNI (solo disponible en dispositivos Android). El reintegro se acredita entre 20 y 30 días después.
Uno de los puntos más importantes —y que suele generar confusión— es que todos los beneficios son exclusivos para pagos realizados con Cuenta DNI usando saldo disponible en la cuenta. No aplican si se paga con QR de otras billeteras digitales.
Además, algunas promociones tienen condiciones adicionales, como montos mínimos de compra, topes semanales o restricciones para usuarios con deudas en el banco. Por eso, revisar los términos antes de pagar puede marcar la diferencia entre ahorrar o perder el reintegro.
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