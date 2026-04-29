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Policiales |ASALTO CON TRES DELINCUENTES EN 16 ENTRE 32 Y 33

Estaba solo y quedó dos horas como rehén dentro de su propia vivienda

Estaba solo y quedó dos horas como rehén dentro de su propia vivienda

Archivo

29 de Abril de 2026 | 03:44
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Un nuevo hecho de inseguridad se registró en La Plata, donde un joven de 23 años fue víctima de una violenta entradera en su vivienda ubicada en la calle 16 entre 32 y 33.

Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió en las últimas horas cuando la víctima se encontraba sola en su domicilio. En ese momento, escuchó ruidos provenientes del garaje y al acercarse fue sorprendido por tres delincuentes vestidos de negro.

De acuerdo a su testimonio, los asaltantes lo redujeron rápidamente, lo trasladaron a una habitación y lo ataron con prendas de su propiedad, cubriéndole el rostro para evitar que pudiera identificarlos.

Así, mientras uno de los sujetos permanecía custodiándolo y revisando la vivienda, los otros dos se dirigieron a una propiedad lindera. Durante el episodio, lo amenazaron para que no opusiera resistencia, aunque no exhibieron armas.

Tras permanecer cautivo por casi dos horas, los delincuentes escaparon con dos perfumes y una suma de 50 mil pesos en efectivo. La víctima resultó ilesa, aunque no pudo aportar datos sobre los autores, ya que no hay testigos ni cámaras de seguridad en el lugar.

La causa fue caratulada como “robo” y quedó en manos de la UFI N° 9, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3. Se dispusieron medidas investigativas y se analiza el modus operandi de los delincuentes, en un contexto de reiterados hechos de inseguridad que generan preocupación entre los vecinos de la zona.

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Precisamente, en el barrio señalaron que este tipo de episodios no es aislado y que en las últimas semanas se registraron situaciones similares bajo la modalidad de entraderas, aprovechando momentos en que las viviendas quedan con pocos ocupantes.

En ese contexto, crece la preocupación por la reiteración de hechos delictivos a plena luz del día, lo que refuerza el reclamo por mayor presencia policial y medidas de prevención.

No es un dato menor el hecho de que ayer, a pocas cuadras de este lugar, un grupo de vecinos lanzó proclamas contra la ola de robos.

 

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