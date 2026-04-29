Incendio y tensión en La Plata: un caloventor provocó la evacuación de un edificio

Momentos de preocupación se vivieron durante la madrugada en La Plata, cuando un incendio se desató en un departamento de un edificio ubicado en calle 12 entre 39 y 40. El foco ígneo se habría originado, según relataron vecinos, por un caloventor en una unidad del sexto piso, identificado como el departamento “C”.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando residentes del edificio comenzaron a percibir humo y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. En pocos minutos, dotaciones de bomberos del Cuartel Central La Plata arribaron al lugar y desplegaron un operativo para controlar las llamas y asistir a los ocupantes.

Como medida preventiva, se dispuso la evacuación total del edificio, lo que generó escenas de tensión entre los vecinos que debieron abandonar sus viviendas en plena madrugada. Afortunadamente, y pese al susto, no se registraron personas heridas.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron sofocar el incendio y ventilar el inmueble, evitando que el fuego se propagara a otros departamentos. Las autoridades recomendaron extremar las precauciones en el uso de artefactos eléctricos de calefacción, especialmente durante la noche.

El episodio reaviva la preocupación por este tipo de incidentes domésticos, frecuentes en épocas de bajas temperaturas.