Una nueva negociación con empresas de micros

Las cámaras empresarias de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se reunirán mañana con autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación, comandada por el nuevo titular del área, Mariano Plencovich, tras haberse declarado en “estado de emergencia”.

Por el momento, el sector continúa “sin recibir definiciones concretas”, de los gobiernos de la Nación y la Provincia, sobre “cómo se afrontarán los mayores costos derivados del incremento del precio del gasoil” y del resto de los costos operativos.

No obstante eso, la Provincia anunció que el lunes 4 se realizará una audiencia pública donde se presentará un nuevo esquema de aumento mensual de la tarifa.

La fórmula sumará un tercer rubro (además de la inflación medida por el Indec y un 2% fijo) dedicado a contemplar la suba del combustible.

Según las empresas, en la Región, se quitó el 10% de los servicios por el aumento de costos.