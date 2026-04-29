Susto en la Autopista: impactan un piedrazo en un micro de la Línea 129 que llegaba a La Plata

Un micro de la Línea 129 (Misión Buenos Aires) con pasajeros a bordo fue atacado a piedrazos ayer en la Autopista, cuando circulaba a la altura de la bajada de la Avenida 520, en La Plata, informaron fuentes calificadas. El hecho provocó susto y preocupación entre los damnificados.

Según se informó, la unidad se desplazaba a la altura del barrio El Mercadito cuando, de repente, un elemento contundente dio de lleno contra la puerta de acceso de la unidad. Si bien el cristal no llegó a romperse por completo, debido a la fuerza del impacto se desprendieron astillas de vidrio que alcanzaron al chofer y a algunos viajantes.

Se reportó que el rodado se dirigía hacia La Plata desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"La piedra no ingresó al colectivo, pero las astillas volaron hacia el chofer", relató un testigo. Según precisó, afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Sin embargo, el ruido del impacto y la exposición al peligro generaron malestar y susto entre las personas que iban a bordo.

La secuencia ocurrió a la altura del distribuidor de la Avenida 520. A raíz de lo sucedido, el transportista debió detener el viaje y dirigirse al puesto de seguridad que se encuentra en ese empalme, próximo a las localidades de Ringuelet y Tolosa.

"Desde el micro vimos la garita policial que se encuentra al costado del empalme, pero no había nadie afuera, así que el chofer tuvo que golpear la puerta para dejar constancia de lo sucedido", añadieron los pasajeros.