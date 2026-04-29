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La Ciudad |TRAS QUEDAR VACANTE LA JUGADA QUE CERRÓ AYER

El Súper Cartonazo tiene un pozo de $3.000.000

El Súper Cartonazo tiene un pozo de $3.000.000

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29 de Abril de 2026 | 03:55
Edición impresa

Crece el pozo del Súper Cartonazo de EL DIA: al quedar vacante la jugada que cerró ayer, el próximo premio será de $3.000.000.

Jugar es sencillo. Mañana se entrega el cartón y como el viernes no se publica el diario impreso, por el feriado nacional del Día del Trabajador, las primeras dos grillas se publicarán en la edición impresa del sábado.

Luego, como ocurre habitualmente, desde el domingo al martes se publicarán 10 números por cada edición, entre el 00 y el 89.

Los que tienen los cartones, que tienen 15 números entre el 00 y el 89, tienen que cotejar los cartones con los números que se publican.

En caso de que logren tener los 15 aciertos deben llamar al 412-0101 y concurrir a las oficinas de diagonal 80 Nº 815/817 para acreditar su condición de ganador.

 

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