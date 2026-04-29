El Súper Cartonazo tiene un pozo de $3.000.000

Fuerte pedido de la Corte bonaerense por las vacantes y la autarquía económica
Fuerte pedido de la Corte bonaerense por las vacantes y la autarquía económica
El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona
VIDEO. Por las amenazas, ya empezó el furor por la mochila transparente
Adorni rompe el silencio en Diputados, con Milei y militantes en los palcos
Otro revuelo en el oficialismo por posibles postulantes K a la Justicia
Para Caputo, el “riesgo kuka” es “cero” y “no hay forma de volver al pasado”
Sturzenegger adelantó la reformas que llevará al Congreso y pidió apoyo
En LLA rechazan a Macri pero sin descartar otro frente electoral con el PRO
La causa por coimas en Discapacidad: silencio de Spagnuolo en Comodro Py
VIDEO. Cierra una casa de música con dos décadas de historia en el Centro
El fenómeno de los anuncios de tiros ahora llegó a la Universidad
Cruce de llamadas, lo que se viene en la causa de la “pyme tumbera”
Estaba solo y quedó dos horas como rehén dentro de su propia vivienda
“Es muy difícil estar acá declarando de vuelta”, sostuvo Verónica Ojeda
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Crece el pozo del Súper Cartonazo de EL DIA: al quedar vacante la jugada que cerró ayer, el próximo premio será de $3.000.000.
Jugar es sencillo. Mañana se entrega el cartón y como el viernes no se publica el diario impreso, por el feriado nacional del Día del Trabajador, las primeras dos grillas se publicarán en la edición impresa del sábado.
Luego, como ocurre habitualmente, desde el domingo al martes se publicarán 10 números por cada edición, entre el 00 y el 89.
Los que tienen los cartones, que tienen 15 números entre el 00 y el 89, tienen que cotejar los cartones con los números que se publican.
En caso de que logren tener los 15 aciertos deben llamar al 412-0101 y concurrir a las oficinas de diagonal 80 Nº 815/817 para acreditar su condición de ganador.
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno intimó a las universidades por los paros
LE PUEDE INTERESAR
Una nueva negociación con empresas de micros
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí