Un premio al constante trabajo y a nunca bajar los brazos

Llegó el día. Quizás no se dio en las circunstancias que el propio Tomás Etcheverry hubiese querido, ya que quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, pero la lotería del ranking hizo que cayera la bola en el casillero número uno del tenis argentino.

Lo que sí que no fue ninguna lotería es que Etcheverry haya llegado a la cumbre a nivel nacional desplazando a su entrañable amigo, Francisco Cerúndolo que también quedó afuera en dicha instancia del torneo madrileño.

Tomy, con su equipo encabezado por Walter Grinovero y Kevin Konfederak, se propuso con trabajo y una mentalidad ganadora cambiar el perfil que había mostrado la temporada anterior, cuando tuvo en el box a Horacio de la Peña, una sociedad de ocho meses que no dio ningún tipo de resultado, ya que como producto de esa circunstancia y el hecho de no pasar en varios torneos la primera ronda cayera inevitablemente varias posiciones en el ranking mundial.

Etcheverry se propuso que el 2026 tenía que ser su año para dejar atrás todos los fantasmas y volver a despegar como lo fue aquel jugador que hace tres años atrás llegó a los cuartos de final de Roland Garros. Se preparó a conciencia y aunque fue criticado tomó la determinación como otros tenistas de no viajar a Corea del Sur con el equipo argentino de Copa Davis.

El tenista platense mantuvo una regularidad durante estos primeros cuatro meses del año, algo que lo llevó a conquistar su primer torneo profesional a nivel ATP al coronarse en el polvo de ladrillo del Río Open, donde en la final superó al chileno Alejandro Tabilo en tres sets. Tomy se sacó esa mochila pesada que llevaba durante su carrera.

A los 26 años, Etcheverry se encuentra jugando el mejor tenis de su carrera. No caben dudas, ya que es uno de los jugadores que más partidos ganó esta temporada en el polvo de ladrillo.

Y ese premio a la constancia y el trabajo tiene su retribución, ser el número uno del tenis argentino.