Polémico comentario de Eliana Guercio sobre una participante de Gran Hermano: revuelo en la TV y en las redes  

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Eliana Guercio lanzó un polémico comentario al aire de A la Barbarossa que generó revuelo en el panel y posteriores críticas en redes sociales.
Allí, mientras analizaban la posibilidad de que Carmiña Masi vuelva a ingresar a Gran Hermano Generación Dorada a través del repechaje, la panelista aseguró que el público la querría de regreso pese a las acusaciones de discriminación.
“Mirá lo que hace Yipio, que es una insultadora serial”, lanzó Guercio al comparar a las jugadoras. En esa línea, Mariana Brey coincidió y remarcó: “Yipio estaría re cancelada y tal vez podría estar afuera por muchas cosas que dijo”.
Fue entonces cuando Guercio hizo un comentario que generó criticas y malestar en el estudio: “Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio no pasaba nada”.
Si bien la frase pasó desapercibida para la mayoría de los integrantes de la mesa, Diego Brancatelli intervino: “Quiero dejar asentado en la mesa que me parece un espanto lo que dijo Eliana, de que Yipio está ahí por gorda. Me parece horroroso”.
Entonces, Guercio respondió: “Brancatelli lo único que puede hacer como periodista es tergiversar o darle una vuelta de rosca para hacerte quedar mal”.
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Ante la sorpresa de Georgina Barbarossa, la panelista intentó explicar sus dichos, lo que generó aún más polémica: “Se le permiten más este tipo de comentarios a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así. Te lo estoy exacerbando para mal”.
Por último, la conductora puso un freno: “Chicos, no. No se habla de los cuerpos”. “No estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de la mirada del afuera”, se defendió Guercio. “No lo voy a permitir en esta mesa. No se dice eso”, sentenció Georgina, dando por finalizado el tema.
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