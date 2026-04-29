Los gremios y la izquierda marchan por separado

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En la previa del feriado por el Día del Trabajador, los gremios que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) convocaron a una marcha para mañana con epicentro en la Plaza de Mayo.
“Somos quienes, con nuestra fuerza de trabajo, ponemos en marcha en cada rincón del país el motor de la Argentina. Quienes, día tras día, sostenemos en alto nuestra bandera para construir una Patria justa, libre y soberana. Marchamos porque, como rezaba Francisco, el trabajo es con derechos o es esclavo. Porque el salario es dignidad y no variable de ajuste”, señaló la central obrera a través de sus redes sociales.
La movilización está prevista para las 15 y con una consigna apartidaria (el lema es “traé tu bandera argentina”),
No obstante, habrá reclamos dirigidos al Gobierno por la situación económica y contra la aplicación de la reforma laboral.
También se prevé una celebración religiosa ecuménica en honor al papa Francisco, de cuyo fallecimiento se cumplió un año el pasado 21 de abril.
Por otro lado, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que integra el Frente de Izquierda, llamó a marchar para el mismo viernes 1º de mayo. Bajo la consigna de construir una “verdadera alternativa de poder”, la dirigencia se movilizará a las 16 al microestadio de Ferro.
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En ese acto, la figura central será la diputada nacional Myriam Bregman, quien llega al encuentro precedida por un dato entusiasma a las filas del PTS: el “crecimiento sostenido” en su imagen e influencia popular, según encuestas como la que realizó la Universidad de San Andrés, que muestra a la dirigente con un 43% de imagen positiva.
“No será un 1º de mayo más”, adelantó la excandidata presidencial, quien vinculó la convocatoria al desgaste del modelo de Javier Milei.
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