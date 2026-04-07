Después de 21 años, la cementera Loma Negra vuelve a manos argentinas

Golpe al consumo barrial en La Plata, que perdería casi $3 mil millones: hoy, piquete en la Autopista
Golpe al consumo barrial en La Plata, que perdería casi $3 mil millones: hoy, piquete en la Autopista
Ampliarán espacios en el parque Saavedra, con el achicamiento de calles
Adorni hipotecó el departamento donde vivía antes y también dos mujeres le prestaron 100 mil dólares
Siguen los cruces: la ex mujer del fundador de ABES denunció una maniobra en su contra
Otra escena de muerte en La Plata que arroja enormes interrogantes
Del surtidor al enchufe: un taxista de La Plata apostó a lo eléctrico para enfrentar los costos
ATENCIÓN - La Plata está en alerta por lluvias y vientos fuertes: cuándo llega lo peor de la tormenta
Qué hay en el "lado oscuro" de la Luna: los nuevos avances de Artemis II
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
¿Icardiada VIP?: el chisme que sacude al jet set y que apunta a la hija de Awada
VIDEO. Tan Biónica cierra el año en La Plata con un show en el Estadio UNO
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
VIDEO. Esperas y micros que no paran: la baja frecuencia ya está en la calle
Con un aforo reducido, regresan las clases a la Secundaria 3 de Los Hornos
Cierra la ronda de elecciones de decanos de la UNLP con la facultad de Artes
El sector frutihortícola local sigue indefenso frente a la ola delictiva
Se filtraron los motivos detrás de la separación de Flor Vigna y Lautaro López, los detalles
Los Rolling Stones anunciaron una gira que parecía casi descartada, actualizaron su web oficial
Los números de la suerte del martes 7 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
En una causa de abuso, Casación rechazó un “juicio por la verdad”
La imagen de Milei volvió a caer y pasó al frente la de Patricia Bullrich
Otorgan un anticipo de fondos a 12 provincias: Buenos Aires, afuera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Loma Negra, la mayor cementera del país, vuelve a ser presidida por un argentino después de 21 años ya que Marcelo Mindlin se convirtió en su nuevo responsable máximo. La empresa creada en Olavarría por la familia Fortabat, y una de las más reconocidas del país, en 2005 había sido vendida a InterCement, importante holding brasileño
El grupo inversor Latcem, integrado por Mindlin junto a Redwood Capital Management y los representantes de Chile Moneda-Patria Investments, se convirtió en el accionista mayoritario de InterCement, grupo que controla Loma Negra. Y, de esa forma, como parte del acuerdo, Mindlin fue designado presidente del holding.
La operación se concretó tras la reestructuración de una deuda cercana a los US$ 1.500 millones que afectaba a InterCement, perteneciente a la familia Camargo Correa. El proceso, aprobado por la justicia de San Pablo, permitió estabilizar financieramente al grupo con un nuevo esquema que incluye un cupón del 6,75% y sin vencimientos en los próximos cinco años. Asimismo, se realizó un aporte de capital de US$110 millones para reforzar el funcionamiento de la empresa.
En Argentina, Loma Negra es líder con una participación de mercado del 45% y una capacidad de producción de más de 10 millones de toneladas anuales. En tanto, en Brasil, InterCement se posiciona como la tercera productora de cemento del país, con capacidad instalada de más de 16 millones de toneladas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí