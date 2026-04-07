Cayó un presunto cómplice del tirador de la escuela

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La Policía de Santa Fe detuvo a un adolescente de 16 años acusado de ser encubridor del alumno que mató a un compañero en el colegio de San Cristóbal.
El joven fue localizado en la Ruta Nacional N° 11, cerca de la localidad de Nelson. La Justicia ahora intenta determinar el grado de conocimiento que tenía sobre el tiroteo que se desató en la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno”, antes de que ocurriera. Según se informó, el joven tenía vínculo con el atacante.
El nuevo involucrado en la causa quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento. Por el momento no se brindaron más detalles del caso, pero se espera que en las próximas horas el sospechoso pueda declarar.
La detención ocurrió mientras la institución atraviesa un operativo, en conjunto con el gobierno de Santa Fe, para asistir y contener a la comunidad educativa y a los vecinos. A la par, se comenzó a trabajar el retorno a clases.
El abordaje incluye atención psicológica, dispositivos de diálogo y actividades específicas con docentes, directivos y asistentes escolares. Además, se organizaron reuniones entre autoridades educativas y funcionarios para coordinar el regreso a las aulas y definir estrategias de acompañamiento.
Como parte de las medidas adoptadas, ayer no hubo clases en ninguna escuela de la ciudad, tanto públicas como privadas, de todos los niveles y modalidades, medida que se repetirá en la jornada de hoy.
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