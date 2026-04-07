Operativos de salud y vacunación en la Ciudad

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Siguen los operativos de Salud de la Municipalidad de La Plata en distintos puntos de la Ciudad, con vacunación, controles de salud, acciones de prevención del dengue, jornadas para deportistas y talleres comunitarios.
La Secretaría de Salud llevará adelante jornadas sanitarias con controles odontológicos, evaluaciones de peso y talla, mediciones de presión arterial, electrocardiogramas, completamiento de planillas de Anses y acciones de concientización con entrega de repelentes y folletería preventiva.
En paralelo, avanzará el curso de formación profesional para promotoras comunitarias que se desarrolla junto a la Provincia. En todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) el Municipio sigue aplicando gratis vacunas de calendario, además de dosis antigripales, contra el sarampión, covid y dengue.
Hoy estará de 13:30 a 17 en el Rectorado UNLP, 7 entre 47 y 48 (formación de promotoras comunitarias); de 9 a 12 en la delegación de Gonnet, 495 y 15 bis, Gonnet (vacunación antirrábica); de 12 a 15 en el Comedor “Pancita Llena” de 215 entre 515 y 516, Abasto (vacunación, controles de salud y odontológico para niños, llenado de planilla de Anses).
Mañana de 9 a 12, en la Delegación de Gonnet, 495 y 15 bis (vacunación antirrábica); de 14 a 17 en Centro de Fomento Altos de La Granja, de 518 entre 138 y 139, San Carlos (vacunación antigripal y de calendario destinada a adultos mayores); de 9,30 a 11,30, Escuela N°93. 408 y Camino General Belgrano, Villa Elisa (Jornada de salud integral para niños y niñas de primer año); de 11 a 14, Club San Martín - 119 entre 530 y 531, Tolosa (vacunación de calendario y campaña abierta a la comunidad); de 11 a 13, Centro Cultural Katarois, 9 entre 81 y 82, Villa Elvira (vacunación de calendario y contra el dengue, controles y entrega de repelentes y folletería preventiva; de 8 a 13, en 511 entre 8 y 9, Ringuelet (jornada abierta a la comunidad); de 9 a 13 Deportivo Los Hornos, 136 y 77 (destinada a chicos y chicas de 6 a 18 años).
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