Operativos de salud y vacunación en la Ciudad

Siguen los operativos de Salud de la Municipalidad de La Plata en distintos puntos de la Ciudad, con vacunación, controles de salud, acciones de prevención del dengue, jornadas para deportistas y talleres comunitarios.

La Secretaría de Salud llevará adelante jornadas sanitarias con controles odontológicos, evaluaciones de peso y talla, mediciones de presión arterial, electrocardiogramas, completamiento de planillas de Anses y acciones de concientización con entrega de repelentes y folletería preventiva.

En paralelo, avanzará el curso de formación profesional para promotoras comunitarias que se desarrolla junto a la Provincia. En todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) el Municipio sigue aplicando gratis vacunas de calendario, además de dosis antigripales, contra el sarampión, covid y dengue.

Hoy estará de 13:30 a 17 en el Rectorado UNLP, 7 entre 47 y 48 (formación de promotoras comunitarias); de 9 a 12 en la delegación de Gonnet, 495 y 15 bis, Gonnet (vacunación antirrábica); de 12 a 15 en el Comedor “Pancita Llena” de 215 entre 515 y 516, Abasto (vacunación, controles de salud y odontológico para niños, llenado de planilla de Anses).

Mañana de 9 a 12, en la Delegación de Gonnet, 495 y 15 bis (vacunación antirrábica); de 14 a 17 en Centro de Fomento Altos de La Granja, de 518 entre 138 y 139, San Carlos (vacunación antigripal y de calendario destinada a adultos mayores); de 9,30 a 11,30, Escuela N°93. 408 y Camino General Belgrano, Villa Elisa (Jornada de salud integral para niños y niñas de primer año); de 11 a 14, Club San Martín - 119 entre 530 y 531, Tolosa (vacunación de calendario y campaña abierta a la comunidad); de 11 a 13, Centro Cultural Katarois, 9 entre 81 y 82, Villa Elvira (vacunación de calendario y contra el dengue, controles y entrega de repelentes y folletería preventiva; de 8 a 13, en 511 entre 8 y 9, Ringuelet (jornada abierta a la comunidad); de 9 a 13 Deportivo Los Hornos, 136 y 77 (destinada a chicos y chicas de 6 a 18 años).