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Espectáculos |Después de poco más de un año de relación

Se filtraron los motivos detrás de la separación de Flor Vigna y Lautaro López, los detalles

Se filtraron los motivos detrás de la separación de Flor Vigna y Lautaro López, los detalles
7 de Abril de 2026 | 07:45

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Flor Vigna y Lautaro López se separaron, después de varios meses de rumores de crisis.

Recordemos que, ambos eran muy presentes en sus redes y, de un día para el otro, se terminaron las publicaciones juntos.

Ahora, ambos decidieron dejar en claro que ya no están juntos. Ella habló de un duelo largo y él lo confirmó en una entrevista. 

"Flor Vigna confirmó que está separada, se terminó el vínculo", aseguraron en la tele. "El motivo, por ahora, es que no le gustaban las actitudes de él. Se separó por sus malas actitudes", revelaron desde la pantalla chica. 

"El motivo, por ahora, es que no le gustaban las actitudes de él. Se separó por sus malas actitudes", contaron desde los diferentes programas televisivos.  

Flor Vigna y Lautaro López estaban juntos desde finales de 2024. Ambos compartían la pasión por la música y el entrenamiento, incluso tienen canciones juntos. Ahora, tras la separación, ella se fue a vivir a México para continuar con su carrera, especialmente la de boxeadora, después de haber ganado dos peleas importantes.

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El cantante no quiso dar demasiados detalles aunque tiró: "Lo único que voy a decir es que estoy bien, nos tenemos mucho cariño. La vida privada decidí dejarla puertas para adentro. Hasta ahí puedo contar y lo demás es más nuestro", explicó Lautaro López.

 

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