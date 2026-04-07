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Opinión |Editorial

El sector frutihortícola local sigue indefenso frente a la ola delictiva

El sector frutihortícola local sigue indefenso frente a la ola delictiva
7 de Abril de 2026 | 02:07
Edición impresa

Una vez más se concretó un robo en el cinturón frutihortícola que rodea a nuestra región, en un episodio del que se dio noticia en la edición de ayer de este diario y en el que resultó asaltado un camionero que se dedica a transportar verdura y al que le robaron 10 millones de pesos. El hecho ocurrió en una quinta ubicada en la zona de 93 y 170 al sudoeste de la Ciudad.

Más allá de este robo protagonizado por un ladrón armado, es todo el cordón productivo de la Región el que se ve asediado por una seguidilla de hechos de inseguridad que golpea especialmente al sector productivo.

Tal como se detalló, se trata de hallar defensas para la vasta zona de quintas y extensiones rurales, que cuentan con escasa circulación -sobre todo en horarios de noche o de madrugada-, en donde en las últimas semanas se repiten ataques armados, en algunos casos con un nivel de violencia que alarma a trabajadores y productores.

El episodio aquí mencionado se concretó en las lindes de Olmos, pero también la inseguridad viene dando su presente en distintas localidades del cordón frutihortícola, destacándose que en los últimos tiempos se observa una mayor frecuencia en la aparición de casos similares.

Productores y transportistas advirtieron que los delincuentes parecen manejar información precisa sobre horarios de carga y descarga, movimientos de dinero y recorridos habituales, lo que hace presumir la existencia de tareas de inteligencia previa.

Además, remarcan que la operatoria del sector muchas veces implica el manejo de importantes sumas en efectivo, ya que los pagos se realizan en el momento para agilizar la logística diaria. La reiteración de estos sucesos no solo genera pérdidas económicas, sino que también instala un clima de inseguridad que condiciona el trabajo diario en el campo.

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El hecho de tratarse de zonas generalmente despobladas, el alejamiento de las dependencias policiales y las grandes distancias que deben recorrer las rondas policiales –que se reclaman con insistencia- colocan al cordón productivo, tan esencial para la actividad económica de la Región, en condiciones de mayor desventaja frente al delito.

Las autoridades policiales y de Seguridad debieran buscar y encontrar soluciones específicas para este sector tan esforzado. Los productores, demás actores y las familias del sector no sólo no merecen este flagelo, sino que debieran también contar con otros servicios públicos que son esenciales para mejorar su calidad de vida.

 

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