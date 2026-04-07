Los Rolling Stones anunciaron una gira que parecía casi descartada, actualizaron su web oficial 

Después de días de expectativa, The Rolling Stones finalmente dio señales concretas sobre el anuncio que tenían preparado para el 11 de abril.

Allí, muchos fanáticos apostaban por un nuevo disco, todo indica que el foco estaría puesto en el regreso a los escenarios.

Lo cierto es que, en las últimas horas, el sitio oficial de la afamada banda se actualizó con una imagen llamativa: un avión acompañado por la frase “The Tour”. A eso se suma una renovada versión del clásico logo de la lengua y un mensaje que invita a estar atentos a la publicación de fechas.

La novedad generó sorpresa y optimismo, sobre todo porque en el último tiempo se había especulado con que Keith Richards podría alejarse de las giras. Sin embargo, este movimiento reavivó la ilusión de volver a verlos en vivo

Por ahora no hay confirmaciones oficiales sobre el formato del posible tour.

Pero, algunas versiones sugieren que podrían optar por presentaciones en ciudades puntuales, en formato residencia, en lugar de una gira tradicional.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los fans, algo grande está por anunciarse.