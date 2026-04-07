Con un aforo reducido, regresan las clases a la Secundaria 3 de Los Hornos

La Escuela de Educación Secundaria N°3 de Los Hornos (ubicada en 140 entre 62 y 63), retoma hoy las clases presenciales tras la suspensión casi tres semanas. La confirmación llegó tras la reunión que se realizó ayer al mediodía en el establecimiento, en la que participaron autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires y representantes gremiales.

César Rodríguez, secretario general de Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), seccional La Plata, confirmó el regreso para hoy y precisó que algunos sectores del edificio permanecerán inhabilitados hasta el sábado, cuando se “se terminen de cubrir aquellas partes que puedan ser vulnerables”, detalló. Además, aclaró que no hay presencia de asbesto en el ambiente del establecimiento.

Este diario tuvo acceso -mediante la comunidad educativa- a un mensaje emitido de la institución horas posteriores a la reunión. En el mismo se confirmó que hoy y mañana concurrirán a clases presenciales los estudiantes de 1ros, 2dos, 3ros y 6tos años en ambos turnos, mientras que el jueves y viernes de abril concurrirán a clases presenciales los estudiantes de 4tos, 5tos y 6tos años en ambos turnos.

Asimismo, se advirtió que los cursos que no regresen a la presencialidad realizarán la continuidad pedagógica por los medios virtuales que se vienen implementando durante las últimas semanas.

El cierre preventivo de la institución se remonta al viernes 20 de marzo, última jornada con actividad en el edificio antes de una extensa seguidilla de feriados: el lunes 23 fue feriado puente, el martes 24 se conmemoró el Día de la Memoria, el 2 de abril fue el aniversario de la Guerra de Malvinas y el 3 de abril fue Viernes Santo. A eso se sumó la continuidad de las obras en el edificio, que mantuvieron cerrada la escuela incluso después del receso.

Durante ese período, los estudiantes sostuvieron su actividad escolar a través de un Plan de Continuidad Pedagógica implementado por medios digitales y material impreso.

Los gremios buscaron conocer el detalle completo de las obras realizadas, saber cuál sería el esquema de monitoreo futuro, conformar una mesa de trabajo con participación de organismos del Estado y garantizar el seguimiento y resguardo tanto de los trabajadores como de los estudiantes.

Según se pudo saber, habrá mesas de trabajo. Dentro de 15 días será la primera. La revisión, en un principio, será mensual. “Lo importante es que en el ambiente no hay asbesto”, dijo Rodríguez.

Todo se originó en un informe gremial del 10 de marzo que advirtió sobre la presencia de cañerías metálicas recubiertas con un material aislante compatible con asbesto, distribuidas en aulas, pasillos, baños y oficinas del establecimiento. Una muestra del material fue analizada en el CETMIC (Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica), cuyos resultados identificaron picos compatibles con la presencia de ese mineral.

A partir de ese diagnóstico, según explicó el Consejo Escolar de la Ciudad a EL DIA, la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) dispuso la inertización de las cañerías mediante un vendaje y la posterior colocación de cobertores dobles de zinc en los sectores accesibles, para evitar el deterioro por roce o contacto.

Adicionalmente, se realizó una medición de aire en el interior del edificio, cuyo resultado fue negativo: no se detectaron fibras en suspensión.

El asbesto —también conocido como amianto— fue utilizado durante décadas en materiales de construcción y aislación térmica. Su producción, importación y uso están prohibidos en Argentina desde comienzos de los años 2000, debido a los riesgos asociados a la inhalación de sus fibras microscópicas cuando los materiales que lo contienen se degradan.