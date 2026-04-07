Millonario atraco en una vivienda de La Loma

Un robo millonario fue denunciado por la hija de una mujer, quien al ingresar en la casa ubicada en 44 entre 21 y 22 encontró todo revuelto y la puerta sin llave. La propietaria no se encontraba, ya que había salido el día anterior hacia la casa de un familiar en Villa Elisa.

Tras dar aviso al 911, personal policial constató que los delincuentes habrían ingresado por el fondo tras forzar una persiana y una puerta ventana. En el interior, además, se detectó que utilizaron una copia de la llave que estaba dentro de la vivienda para retirarse por el frente.

Según el relevamiento inicial, los ladrones se llevaron cerca de 20 mil dólares, 2 millones de pesos, joyas de oro -incluida una alianza familiar- y una tablet.

El caso es investigado por personal de la comisaría cuarta, que convocó a una comitiva de Policía Científica para el levantamiento de rastros. También se buscan imágenes de las cámaras de la zona para dar con los autores del millonario atraco.

El caso vuelve a poner en agenda la preocupación por la inseguridad en distintos barrios de La Plata, donde vecinos denuncian un aumento de robos bajo la modalidad “escruche”, aprovechando la ausencia de los propietarios.

En las últimas semanas se multiplicaron los reclamos por mayor presencia policial y mejor iluminación en la vía pública, especialmente en zonas residenciales, donde los delincuentes detectan rutinas y horarios para actuar con mayor impunidad. Por la situación, también crece la inquietud entre adultos mayores.