Millonario atraco en una vivienda de La Loma

Golpe al consumo barrial en La Plata: se perderían casi $3 mil millones
Golpe al consumo barrial en La Plata: se perderían casi $3 mil millones
Otra escena de muerte en La Plata que arroja enormes interrogantes
Esperas y micros que no paran: la baja frecuencia ya está en la calle
Del surtidor al enchufe: un taxista apostó a lo eléctrico para enfrentar los costos
Siguen los cruces: la ex mujer del fundador de ABES denunció una maniobra en su contra
VIDEO. Tan Biónica cierra el año en La Plata con un show en el Estadio UNO
El sector frutihortícola local sigue indefenso frente a la ola delictiva
Qué hay en el "lado oscuro" de la Luna: los nuevos avances de Artemis II
Ampliarán espacios en el parque Saavedra, con el achicamiento de calles
La imagen de Milei volvió a caer y pasó al frente la de Patricia Bullrich
Otorgan un anticipo de fondos a 12 provincias: Buenos Aires, afuera
Con un aforo reducido, regresan las clases a la Secundaria 3 de Los Hornos
Jornadas veterinarias en City Bell para vacunar y castrar mascotas
Cierra la ronda de elecciones de decanos de la UNLP con la facultad de Artes
En una causa de abuso, Casación rechazó un “juicio por la verdad”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un robo millonario fue denunciado por la hija de una mujer, quien al ingresar en la casa ubicada en 44 entre 21 y 22 encontró todo revuelto y la puerta sin llave. La propietaria no se encontraba, ya que había salido el día anterior hacia la casa de un familiar en Villa Elisa.
Tras dar aviso al 911, personal policial constató que los delincuentes habrían ingresado por el fondo tras forzar una persiana y una puerta ventana. En el interior, además, se detectó que utilizaron una copia de la llave que estaba dentro de la vivienda para retirarse por el frente.
Según el relevamiento inicial, los ladrones se llevaron cerca de 20 mil dólares, 2 millones de pesos, joyas de oro -incluida una alianza familiar- y una tablet.
El caso es investigado por personal de la comisaría cuarta, que convocó a una comitiva de Policía Científica para el levantamiento de rastros. También se buscan imágenes de las cámaras de la zona para dar con los autores del millonario atraco.
El caso vuelve a poner en agenda la preocupación por la inseguridad en distintos barrios de La Plata, donde vecinos denuncian un aumento de robos bajo la modalidad “escruche”, aprovechando la ausencia de los propietarios.
En las últimas semanas se multiplicaron los reclamos por mayor presencia policial y mejor iluminación en la vía pública, especialmente en zonas residenciales, donde los delincuentes detectan rutinas y horarios para actuar con mayor impunidad. Por la situación, también crece la inquietud entre adultos mayores.
LE PUEDE INTERESAR
Alarma total en Tolosa por un golpe bien estudiado
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí