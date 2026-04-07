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La Ciudad |La calidad académica frente a una matrícula de alumnos que no para de crecer en la región

“Éxodo de docentes”: estiman que las renuncias superan el 10%

Por los bajos salarios, advierten que cerca de mil profesores abandonaron la UNLP y que el pluriempleo gana terreno. En tanto, en la Universidad Tecnológica tienen dificultades para reemplazar a los docentes que se van

“Éxodo de docentes”: estiman que las renuncias superan el 10%

el gremio adulp en una de las recientes marchas. confirman que hay una fuga de docentes/ adulp

7 de Abril de 2026 | 02:17
Edición impresa

El inicio del actual cuatrimestre en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la UTN Regional no solo está marcado por el silencio en los pasillos durante las jornadas de paro; hay un ruido de fondo mucho más preocupante y, por lo pronto, difícil de revertir: el éxodo de profesores y la degradación del rol docente, según denuncian los gremios. Lo que comenzó como una disputa presupuestaria se ha transformado en una crisis de sostenibilidad del sistema científico-educativo local.

En el ámbito estatal universitario, caracterizado por varias jornadas sin clases y a la espera de la implementación de la Ley de Financiamiento Educativo y Recomposición del salario docente, desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp) advirtieron un éxodo masivo de profesores en las facultades de la Ciudad.

La estadística que maneja ADULP sostiene que los salarios docentes arrastran un desfasaje de 120 puntos respecto a la inflación acumulada desde 2023. Esta brecha no es solo un número en una paritaria; es la línea que separa la dedicación académica de la necesidad de supervivencia, sostienen.

Con un 70por ciento de la planta docente de la UNLP —unos 9.000 trabajadores— encuadrada en “cargos simples” (9 horas semanales) con remuneraciones que rondan los $250.000, la universidad ha dejado de ser un medio de vida para convertirse, en muchos casos, en un “ejercicio de voluntarismo“.

En este escenario, crece un fenómeno que preocupa: por un lado, profesores que optan por abandonar la docencia; por otro, docentes que tienen varios trabajos para llegar a fin de mes. “No tenemos medido pero estimamos que un 10 por ciento de los docentes dejó de dictar clases”, advirtió una fuente de Adulp a este diario y agregó: “Los docentes antes podían vivir de dar clases. Esto está dejando de pasar”.

Del aula al volante:

La consecuencia inmediata de este escenario es la pérdida de la exclusividad y el enfoque. El testimonio de docentes que, tras dictar cátedra, deben desempeñarse como choferes de aplicaciones o taxistas refleja una precarización que afecta directamente la calidad de la enseñanza. “Lo cierto es que se ha dejado de vivir de la universidad”, dijo la fuente.

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En la universidad nacional local hay más de 13 mil docentes -incluyendo a maestros de pregrado, Ayudantes, Jefe de trabajos prácticos, Adjuntos, Asociados, Titular; y en todas las dedicaciones: simple, semi exclusiva o exclusiva. Teniendo en cuenta lo exhibido, más de 1.000 docentes dimitieron de la universidad estatal.

“La gente está abandonando la docencia. Se están despercidiando profesionales formados en nuestra universidad pública. Los docentes antes podíamos vivir de dar clases”, insistió la la fuente gremial.

Qué pasa en la utn

Hace algunos días, la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) señaló una renuncia masiva de docentes universitarios en todo el país. ¿La causa? Los salarios que no se recuperan ante la inflación.

En ese sentido, una fuente la Asociación de Docentes de la Universidad Tecnológica (Adut) graficaron las dificultades a la hora de encontrar docentes. El salario inicial -de $300.000-, sería uno de los escollos principales.

Asimismo, el portavoz advirtió un “decrecimiento vegetativo”, lo que significa la falta nuevos docentes. Además, detalló que el salario mejora con la antigüedad: recién a los 10 años se percibe un 50 por ciento más.

En contraposición, la matrícula educativa en las universidades tecnológicas de todo el país crece exponencialmente. En la Región, la cantidad de inscriptos fue de casi 1.600.

La implementación de la Ley de Financiamiento Educativo no es solo un reclamo gremial por la recomposición salarial según la inflación; es, a esta altura, una medida de emergencia para detener el desguace de las facultades.

La Provincia y La Plata asisten a un fenómeno peligroso: se están desperdiciando años de inversión en formación de profesionales que hoy ven en la renuncia la única salida económica viable. Sin docentes, la universidad pública corre el riesgo de transformarse en una cáscara vacía, con muchos alumnos pero sin el capital intelectual necesario para sostener el prestigio que la ubicó entre las mejores del mundo.

 

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