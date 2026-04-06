Un piquete en la rotonda de la Autopista afectará el tránsito y el acceso a la Autopista La Plata - Buenos Aires

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Más de 85 agrupaciones, entre las que se encuentran movimientos populares, protagonizarán una protesta de alcance nacional el próximo martes 7 de abril. La medida, que tiene como objetivo principal manifestar la defensa del Salario Social Complementario, tendrá su impacto en La Plata y se prevé la interrupción del tránsito en un acceso clave.
En la Ciudad, la convocatoria se concentrará en la Bajada de la Autopista La Plata - Buenos Aires a partir de las 10 horas. La jornada, en la que buscan visibilizar el reclamo, contempla un total de 100 cortes y movilizaciones distribuidos en todo el país.
El reclamo se fundamenta en la situación de vulnerabilidad de aproximadamente 900.000 trabajadores de la economía popular que perciben un ingreso mensual de $78.000. Según el comunicado de las organizaciones, la quita de estos fondos no solo afecta de manera individual a los beneficiarios, sino que pone en riesgo el funcionamiento de diversos dispositivos comunitarios en los barrios populares.
Las organizaciones denuncian que la eliminación del programa implica un ajuste que afectará tanto el consumo interno como el empleo estatal en la Secretaría de Empleo y Seguridad Social. De acuerdo con las estimaciones presentadas, la medida retira de la circulación económica unos $78.000 millones mensuales que antes se destinaban al consumo en comercios de cercanía dentro de los barrios populares.
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