Adorni hipotecó el departamento donde vivió y otras dos mujeres le prestaron 100 mil dólares

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Fue en noviembre de 2024, el mismo día en que la esposa del jefe de Gabinete compró la casa en el country
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Mientras la Justicia solicitó más información en la causa en la que el jefe de Gabinete Manuel Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, se conoció que el funcionario no vendió el departamento en el que vivía anteriormente y que, al igual que el que compró hace poco tiempo, fueron dos mujeres las que le dieron un préstamo de 100 mil dólares para su adquisición.
Según publica La Nación, el crédito se instrumentó el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, adquirió la casa del country Indio Cua, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.
El departamento, ubicado sobre la calle Asamblea, frente al Parque Chacabuco, fue comprado por el matrimonio en febrero de 2014, y aunque actualmente está en venta todavía figura como propiedad de Adorni y su mujer.
Sobre ese inmueble existieron dos hipotecas, una, hace 12 años, por 75.000 dólares, a favor de Stella Maris Roman, quien era la vendedora, que como en el caso del departamento de Caballito, la vendedora aparece además como quien otorga el crédito con una garantía hipotecaria. Y la segunda por 100.000 dólares, en noviembre de 2024, siendo las acreedoras Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, con 15.000 dólares.
De acuerdo a la publicación periodística, Adorni había informado que las dos mujeres eran acreedoras suyas en su declaración jurada de bienes, pero no se conocían los detalles sobre esa deuda.
La escribana que intervino en esa compra fue Adriana Nechevenko, la misma que lo hizo en las adquisiciones de la vivienda en el country y el departamento de Caballito, quien fue citada por la Justicia como testigo y a quien le solicitaron la documentación en la que haya intervenido Adorni o su esposa.
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