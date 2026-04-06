Miedo en el Parque de la Costa: se soltó una cadena y quedaron todos colgando durante 20 minutos

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Momentos de tensión y preocupación se vivieron en el Parque de la Costa durante el fin de semana largo de Pascua, cuando una falla mecánica en una de sus principales atracciones dejó a decenas de personas suspendidas en altura durante varios minutos.
El incidente ocurrió en la montaña rusa “El Desafío”, uno de los juegos más intensos del predio. Según trascendió, un carrito quedó detenido en plena altura luego de que “se soltara” una parte del sistema de cadena, de acuerdo al testimonio de un visitante que registró la escena en video.
Los pasajeros permanecieron cerca de 20 minutos detenidos en lo alto del recorrido, lo que generó momentos de angustia tanto para quienes estaban a bordo como para el resto de los visitantes que observaban la situación desde abajo.
A pesar del impacto que generó el episodio, no se reportaron personas heridas. Personal del parque intervino para asistir a los ocupantes y garantizar su descenso seguro, una vez controlada la falla técnica.
El hecho rápidamente se viralizó en redes sociales y reavivó cuestionamientos sobre el estado y mantenimiento de los juegos. En los comentarios, algunos usuarios señalaron antecedentes de problemas en distintas atracciones del predio, lo que incrementó la preocupación entre quienes frecuentan el lugar.
El Parque de la Costa, ubicado en Tigre y considerado uno de los complejos de entretenimiento más importantes del país, no emitió hasta el momento un comunicado oficial sobre lo sucedido.
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