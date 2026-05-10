Estudiantes quedó eliminado al perder con Racing 1 a 0: sintió demasiado la ausencia de Tiago Palacios y su nivel fue discreto
Estudiantes quedó eliminado al perder con Racing 1 a 0: sintió demasiado la ausencia de Tiago Palacios y su nivel fue discreto
Gimnasia visita a Vélez en Liniers con toda la fe: hora, formaciones y tv
El caso Adorni divide al Gobierno y crece el costo político de sostenerlo
Un hombre fue atrapado tras una persecución en La Plata: era intensamente buscado tras un ataque a tiros
Expectativa por el tratamiento de la licitación de los micros en el Concejo
Llegó la fiebre por las figuritas del Mundial a La Plata: masiva juntada en Plaza Malvinas
VIDEO. Motochorros en Altos de San Lorenzo: roban la moto a un joven por segunda vez en tres meses
Confirman que en La Plata se implementará el uso de armas no letales
Voraz incendio destruyó un local comercial en el acceso a Palo Blanco
Hot sale 2026: cuándo comienza, qué marcas participan y cómo comprar con seguridad
El PRO lanzó su nuevo manifiesto: fuertes críticas a la "soberbia" y apoyo crítico a Milei
Maluma anunció que será padre por segunda vez: el emotivo anuncio en las redes
Caos en la Terminal de La Plata: máxima tensión entre taxistas y choferes de Uber en un domingo sin trenes
Gran Hermano: por qué los integrantes de la casa pidieron la eliminación de Manuel
Con un gol de Acuña, River empata 1-1 ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura
VIDEO. Terror en la Autopista La Plata: apedrearon un micro y una pasajera resultó herida
Torneo Apertura 2026: los clasificados a cuartos de final y los posibles cruces
Volvió Mirtha Legrand: cómo está de salud y qué dijo en su regreso a la televisión
Calle 13 y 72, una zona peligrosa: nuevo choque en cadena con heridos
Orgullo platense en Europa: Laureano “Pepi” Staropoli metió un nocaut de película y se llevó el premio de la noche
Molina se desgarró a un mes del Mundial y encendió las alarmas en la Selección Argentina
Fiesta en el Camp Nou: Barcelona le ganó el clásico al Real Madrid y gritó campeón
“No aguantamos más”: vecinos de Tolosa denuncian ola de robos y reclaman más seguridad
Los libertarios están proscriptos en la Universidad Nacional de La Plata
"Fue una desgracia": el testimonio del único argentino en el crucero del hantavirus
Trump lanzó una dura advertencia para Irán y se agudiza el conflicto en Medio Oriente
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
Domingo dulce en Berisso: quiénes fueron los ganadores del primer Festival del Alfajor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Del lunes 11 al miércoles 13 de mayo de 2026 se realizará una nueva edición del Hot Sale Argentina 2026, uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país, que promete miles de descuentos, promociones y cuotas en productos de tecnología, viajes, indumentaria, supermercados, electrodomésticos y turismo.
Se espera que en este 2026 se supere a años anteriores, teniendo en cuenta la necesidad de la gente de solo comprar ofertas. Debido al casi inminente inicio del Mundial 2026 se espera mayores ventas para categorías vinculadas al entretenimiento y la tecnología, sobre todo televisores y celulares.
La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y reunirá a cientos de marcas y tiendas oficiales que ofrecerán rebajas especiales durante tres días consecutivos.
Uno de los principales consejos es comparar precios antes de que comience el Hot Sale. Muchos usuarios realizan un seguimiento previo de los valores para verificar si realmente existen descuentos durante el evento.
Además, se recomienda: Revisar el precio final con impuestos y costo de envío incluidos, verificar si las cuotas son realmente sin interés, comparar el mismo producto en distintas tiendas, aprovechar promociones bancarias y reintegros con billeteras virtuales, tener definidos previamente los productos que se necesitan para evitar compras impulsivas.
También sugieren registrarse antes en las páginas oficiales para ahorrar tiempo al momento de concretar la compra y evitar perder promociones con stock limitado.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del sábado 9 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Con millones de usuarios navegando simultáneamente, los riesgos de ciberseguridad aumentan. Seguí estos consejos para una compra protegida:
Recordá que como consumidor tenés el derecho al arrepentimiento, que permite devolver el producto dentro de los 10 días de recibido si la compra se realizó de manera online.
Para este Hot Sale se esperan importantes descuentos en tecnología y celulares, electrodomésticos, indumentaria y calzado, Pasajes y turismo, supermercados, Hogar y muebles, cosmética y perfumería, Deportes y fitness.
El rubro viajes suele ser uno de los más buscados, especialmente por las promociones en vuelos, hoteles y paquetes turísticos para vacaciones de invierno y verano.
En el evento participarán grandes cadenas, marketplaces y tiendas oficiales de múltiples rubros. Entre las empresas más reconocidas suelen aparecer sitios como Mercado Libre, Frávega, Musimundo, Garbarino, Cetrogar, Despegar, Almundo, Falabella, Dexter, Adidas y Nike.
La lista completa de marcas adheridas puede consultarse en el sitio oficial del evento, donde además se publicarán las ofertas destacadas y categorías disponibles.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí