“No aguantamos más”: vecinos de Tolosa denuncian ola de robos y reclaman más seguridad

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La inseguridad volvió a encender la bronca y preocupación de los vecinos de Tolosa luego de un nuevo robo ocurrido durante la madrugada del viernes en la zona de 520 entre 2 y 3. Según denunciaron desde la Asamblea Vecinal Tolosa, delincuentes ingresaron a una carnicería y una verdulería, donde sustrajeron distintos elementos en medio de un clima de creciente tensión en el barrio.
De acuerdo a los testimonios difundidos por vecinos y comerciantes, el hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana. Los ladrones habrían actuado en grupo y contaban con apoyo de motos que funcionaban como “campana” en las inmediaciones.
“Robaron en la carnicería y en la verdulería de 520 entre 3 y 2. Se llevaron varias cosas. Lo peor es cuando los vecinos, alertados por los ruidos, lograron retener algunas pertenencias, pero la Policía los dejó escapar y maltrataron a los vecinos”, expresaron indignados.
Siempre según el relato vecinal, dos sospechosos permanecían en moto en la zona del kiosco de 3 y 520, mientras otros dos, uno de ellos con el pelo platinado, habrían participado directamente del robo.
La situación generó aún más temor entre comerciantes de la zona, quienes aseguran que ante la falta de patrullajes decidieron organizarse y montar guardias nocturnas en sus propios locales para intentar evitar nuevos ataques.
“Los comerciantes se están tomando el trabajo de dormir montando guardias en sus negocios para evitar los robos ante la falta de presencia policial”, señalaron desde la Asamblea Vecinal Tolosa.
En el comunicado también remarcaron el fuerte impacto que la inseguridad está teniendo en la vida cotidiana de los vecinos. “No aguantamos más este terrible tsunami de robos a toda hora en todo Tolosa. No se puede vivir todo el tiempo en alerta y con este estado de indefensión constante”, manifestaron.
Además, indicaron que muchos frentistas comenzaron a sufrir problemas de salud derivados del miedo y la tensión permanente. “Hay vecinos con ataques de pánico por todo lo que está pasando”, aseguraron.
Por último, reclamaron respuestas urgentes por parte de las autoridades provinciales y municipales. Según indicaron, todavía esperan una reunión con funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense y de la Secretaría de Seguridad de La Plata para exigir mayores controles y medidas concretas ante la creciente ola delictiva.
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