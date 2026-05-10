Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Policiales

“No aguantamos más”: vecinos de Tolosa denuncian ola de robos y reclaman más seguridad

“No aguantamos más”: vecinos de Tolosa denuncian ola de robos y reclaman más seguridad
10 de Mayo de 2026 | 13:13

Escuchar esta nota

La inseguridad volvió a encender la bronca y preocupación de los vecinos de Tolosa luego de un nuevo robo ocurrido durante la madrugada del viernes en la zona de 520 entre 2 y 3. Según denunciaron desde la Asamblea Vecinal Tolosa, delincuentes ingresaron a una carnicería y una verdulería, donde sustrajeron distintos elementos en medio de un clima de creciente tensión en el barrio.

De acuerdo a los testimonios difundidos por vecinos y comerciantes, el hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana. Los ladrones habrían actuado en grupo y contaban con apoyo de motos que funcionaban como “campana” en las inmediaciones.

“Robaron en la carnicería y en la verdulería de 520 entre 3 y 2. Se llevaron varias cosas. Lo peor es cuando los vecinos, alertados por los ruidos, lograron retener algunas pertenencias, pero la Policía los dejó escapar y maltrataron a los vecinos”, expresaron indignados.

Siempre según el relato vecinal, dos sospechosos permanecían en moto en la zona del kiosco de 3 y 520, mientras otros dos, uno de ellos con el pelo platinado, habrían participado directamente del robo.

La situación generó aún más temor entre comerciantes de la zona, quienes aseguran que ante la falta de patrullajes decidieron organizarse y montar guardias nocturnas en sus propios locales para intentar evitar nuevos ataques.

“Los comerciantes se están tomando el trabajo de dormir montando guardias en sus negocios para evitar los robos ante la falta de presencia policial”, señalaron desde la Asamblea Vecinal Tolosa.

En el comunicado también remarcaron el fuerte impacto que la inseguridad está teniendo en la vida cotidiana de los vecinos. “No aguantamos más este terrible tsunami de robos a toda hora en todo Tolosa. No se puede vivir todo el tiempo en alerta y con este estado de indefensión constante”, manifestaron.

Además, indicaron que muchos frentistas comenzaron a sufrir problemas de salud derivados del miedo y la tensión permanente. “Hay vecinos con ataques de pánico por todo lo que está pasando”, aseguraron.

Por último, reclamaron respuestas urgentes por parte de las autoridades provinciales y municipales. Según indicaron, todavía esperan una reunión con funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense y de la Secretaría de Seguridad de La Plata para exigir mayores controles y medidas concretas ante la creciente ola delictiva.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Los libertarios están proscriptos en la Universidad Nacional de La Plata 

El Pincha apuesta a ganador

La andropausia, hoy: la falta de testosterona oscila entre el subdiagnóstico y el exceso de tratamientos

Domingo sin trenes, custodia policial y tensión en la Terminal de La Plata: fuerte cruce entre taxistas y choferes de Uber

VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica

Otro reclamo en la calle por el presupuesto universitario

VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español

El Lobo va a Liniers con toda la fe
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Motochorros atacaron en Altos de San Lorenzo y le robaron la moto a un joven

VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica

VIDEO.-Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región

La muerte de Ángel, bajo una nueva lupa judicial
La Ciudad
Vandalizaron un caño de ABSA en San Carlos y miles de litros de agua terminan en un arroyo
Domingo sin trenes, custodia policial y tensión en la Terminal de La Plata: fuerte cruce entre taxistas y choferes de Uber
Los libertarios están proscriptos en la Universidad Nacional de La Plata 
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron este domingo 10 de mayo
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy domingo 10 de mayo 2026
Deportes
Final caliente en Boca tras la eliminación con Huracán: cruces, insultos y fuerte autocrítica de Úbeda
La agenda deportiva del domingo detiene a toda La Plata: horarios, partidos y TV
El Pincha apuesta a ganador
Con el regreso de Adolfo Gaich, son 24 los concentrados para recibir a Racing
Cómo le fue en las definiciones de Playoff
Espectáculos
FOTOS | Ke Personajes hizo vibrar al Hipódromo de La Plata en una noche sold out
Mirtha Legrand volvió tras su bronquitis: agradecida y emocionada por la distinción del rey de España
Temporada alta en el cine: se vienen los tanques de Hollywood, todos juntos
Los Oscar se plantan: no aceptarán películas creadas con IA
Detrás de escena de “Foreign Tongues”: cómo es el nuevo disco de los Rolling Stones
Información General
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Ocurrencias: vuelos endemoniados
Escándalo en un vuelo a Rosario: los descubrieron queriendo tener relaciones y los bajó la Policía
Violencia escolar: realizarán una jornada gratuita para brindar herramientas clave a docentes y directivos
VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla